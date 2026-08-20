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Amerikan uçak gemisi bölgeye konuşlandırıldı: USS George Washington göreve başladı

CENTCOM, USS George Washington uçak gemisinin Orta Doğu operasyon bölgesine ulaştığını ve göreve başladığını açıkladı; Abraham Lincoln hakkında bilgi yok.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 15:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Amerikan uçak gemisi bölgeye konuşlandırıldı: USS George Washington göreve başladı

Amerikan uçak gemisi bölgeye konuşlandırıldı: USS George Washington göreve başladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS George Washington uçak gemisinin Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını duyurdu. CENTCOM açıklamasında, "George Washington Uçak Gemisi Saldırı Grubu, dün CENTCOM’un operasyon bölgesine ulaştıktan sonra planlı bir görev kapsamında Orta Doğu’da faaliyet gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

konuşlandırmanın kapsamı:

CENTCOM, açıklamada geminin planlı bir görevin parçası olarak bölgede faaliyet gösterdiğini vurguladı. Kurum, görevin niteliğine dair detaylı taktik veya süre bilgisi paylaşmadı; ayrıca USS Abraham Lincoln uçak geminin durumu hakkında resmi bir beyan henüz yapılmadı.

Abraham Lincoln'e ilişkin iddialar ve tepkiler:

ABD basınında yer alan haberlerde, USS Abraham Lincoln personelinin gemideki bazı eksiklikler ve kötüleşen ruh sağlığına dair şikayetlerde bulunduğu öne sürüldü. Haberlerde, gemide temel ihtiyaçların eksikliğiyle ilgili iddialar ile ekipte moral ve sağlık sorunlarının arttığı bildirildi.

Senatör Richard Blumenthal da bir mektup aracılığıyla duruma dikkat çekti. Blumenthal mektubunda, geminin geçen kasım ayında göreve başladığını ve yaklaşık 200 gün boyunca limana uğramadan görev yaptığını belirterek bunun bir rekor olduğunu yazdı. Mektupta yer alan ifadelerde, "Temel ihtiyaç malzemelerinde eksiklik, su kirliliği, tesisat sorunları, kötüleşen ruh sağlığı, güverte güvenliğine ilişkin endişeler ve gemiye gönderilen kargoların aylar boyunca kaybolmasına neden olan posta sistemindeki aksaklıklara ilişkin yaygın şikayetler bulunuyor" denildi.

Blumenthal mektubu ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Donanması Sekreteri Vekili Hung Cao'ya iletti. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz ek bir doğrulama veya detaylı açıklama gelmedi; CENTCOM ise yeni konuşlandırmanın planlı bir operasyon kapsamında gerçekleştiğini tekrarladı.

Gelişmeler, bölgedeki deniz varlığındaki değişiklikler ve personel koşullarına dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Resmi kurumların ek bilgi sağlaması bekleniyor.

ABD, USS GEORGE WASHİNGTON UÇAK GEMİSİNİ ORTA DOĞU’YA KONUŞLANDIRDI.

ABD, USS GEORGE WASHİNGTON UÇAK GEMİSİNİ ORTA DOĞU’YA KONUŞLANDIRDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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