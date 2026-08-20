Adana'da atık denetimleri sıkılaştı, geri kazanım tesislerine 48,6 milyon lira ceza uygulandı

Adana'da çevre denetimleri ve yaptırımlar

Adana Valiliği ev sahipliğinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenen toplantıda kentteki plastik atık yönetimi, öne çıkan sorunlar ve iyi uygulamalar değerlendirildi. Toplantıya kamu kurumları, belediye, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcileri katıldı. Yerel paydaşların görüşleri, İstanbul'da 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek "Türkiye Plastik Döngüsü Ortak Akıl Platformu - Plastik Döngüsünde Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı" öncesinde alındı.

denetim verileri ve uygulanan yaptırımlar:

Adana Valisi Mustafa Yavuz toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ilde çevre izin ve lisans belgesine sahip 186 atık geri kazanım tesisi bulunduğunu belirtti. Vali Yavuz, "Sadece 2026 yılında, ilimiz genelinde bin 785 çevre denetimi gerçekleştirilmiş olup, bu denetimlerin 487'si atık konusunda yapılmıştır" dedi. Denetimler sonucunda çevre izin ve lisansı bulunmayan 4 tesis hakkında faaliyet durdurma kararı verildiği ve mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 48,6 milyon lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

hedefler ve dönük denetimler:

Vali Yavuz, Akdeniz Bölgesi'nde tespit edilen mikroplastik kirliliği nedeniyle atık geri kazanım tesislerine yönelik habersiz denetimlere ağırlık verildiğini ifade etti. Bu kapsamda 27 Temmuz-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında 159 denetim gerçekleştirildiğini belirterek, yürütülen çalışmanın amacını "çevre kirliliğini kaynağında önlemek, işletmelerin mevzuata uygunluğunu sağlamak ve geri dönüşüm süreçlerini izlenebilir hale getirmek" şeklinde özetledi.

yerel ve ulusal yaklaşımın önemi:

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, plastik atık meselesinin tek bir kurum veya sektörün çözemeyeceği, üretimden tüketime, ayrıştırmadan geri dönüşüme ve kıyıların korunmasına uzanan bütüncül bir döngü olduğunu vurguladı. Ağırbaş, Türkiye'nin deniz ve kıyı ekosisteminin korunmasına yönelik kararları olumlu bulduklarını, Cumhurbaşkanı kararıyla Fethiye Kaş ve Kuzey Ege Deniz Milli Parkı alanlarının deniz parkı olarak belirlenmesinin bu çabaları güçlendirdiğini söyledi. Ayrıca denizleri korumanın yalnızca denizdeki atığı temizlemekle mümkün olmayacağı; karadan denize ulaşan kirliliğin de önlenmesi gerektiği ifade edildi.

Toplantıda paylaşılan veriler ve denetim sonuçları, yerel uygulamaların güçlendirilmesi, izlenebilirlik mekanizmalarının yaygınlaştırılması ve ilgili tüm paydaşlarla koordinasyonun artırılması gerekliliğini ortaya koydu. İstanbul'daki çalıştay öncesi alınan görüşlerin, Adana özelinde uygulama adımlarına dönüştürülmesi hedefleniyor.

ADANA’DA BU YIL GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEVRE DENETİMLERİNDE, MEVZUATA AYKIRI FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERE TOPLAM 48,6 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.