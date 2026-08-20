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Beton mikserinin su vanası alevleri söndürdü: araç kurtarıldı

Ayvalık'ta elektrik arızası sonucu tutuşan otomobili gören Şah Beton mikseri çalışanı, su vanasıyla müdahale edip yangını büyümeden söndürdü.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beton mikserinin su vanası alevleri söndürdü: araç kurtarıldı

Olayın gelişimi

Ayvalık'ta, Edremit-Balıkesir çıkışı istikametinde seyir halinde bulunan bir otomobil, elektrik aksamından kaynaklandığı belirtilen arıza nedeniyle aniden alev aldı. Sürücü, aracını güvenlik amacıyla yol kenarına çekti; ancak alevler kısa sürede büyümeye başladı ve durum hızla kritikleşti.

Beton mikserinin müdahalesi

Olay anında aynı güzergahtan geçen ve "Ayvalık'ın Harcı" sloganıyla tanınan Şah Beton firmasına ait bir beton mikseri çalışanı, yangını fark ederek hemen müdahale etti. Beton mikserinin çalışanı, su vanasını açarak araçtaki alevlere doğrudan müdahalede bulundu. Yapılan hızlı müdahale sayesinde yangının büyümesi ve otomobilin tamamen yanmasının önüne geçildi.

Sürücü ve sonrası

Yangın kontrol altına alındıktan sonra araç sahibi, zamanında müdahalesi ve duyarlılığı nedeniyle Şah Beton çalışanına teşekkür etti. Olayla ilgili yetkililer ve firma arasında ilk tespitler paylaşılırken, yangının elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı yönündeki değerlendirme korunuyor.

Şah Beton çalışanının anlık tepkisi ve su vanasını kullanma becerisi, daha büyük bir hasarın önüne geçti ve olay bölgedeki sürücülere de dikkatli olma mesajı verdi.

Ayvalık’ta seyir halinde alevler içinde kalan otomobilin imdadına beton mikseri yetişti

Ayvalık’ta seyir halinde alevler içinde kalan otomobilin imdadına beton mikseri yetişti

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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