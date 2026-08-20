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Serada ilaçlama tartışması: işçilerin erken mesai iddiası ve soruşturma çağrısı

Afyonkarahisar'da Alsera serasında 33 işçi hastanelik oldu; işçiler, iki gün önce ilaçlama yapıldıktan sonra erken mesaiye çağrıldıklarını iddia ediyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 15:16

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Serada ilaçlama tartışması: işçilerin erken mesai iddiası ve soruşturma çağrısı

Serada zehirlenme iddiası:

Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesinde Alarko Tarım'a ait Alsera serasında dün sabah başlayan şikâyetler sonucu toplam 33 işçi çeşitli hastanelere başvurdu. İddiaya göre domates hasadı sonrası serada 2 gün önce ilaçlama yapılmış, iki gündür izinli olan işçiler üretim için seraya çağrıldığında bazı çalışanlarda kusma ve ateş görüldü. İlk müdahaleyi işyeri özel araçlarla yapanlar oldu; ardından 112 aranarak sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın seyri ve müdahale:

Bölgeye yönlendirilen sağlık, AFAD ve UMKE ekipleriyle birlikte, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) özel kıyafetli ekipleri de olay yerinde ölçüm ve kontrol yaptı. Sabah başlayan şikâyetlerin akşam ve gece saatlerinde artmasıyla zehirlenenlerin sayısı 33'e yükseldi. Hastanelere başvuran kişiler birkaç saatlik tedavilerin ardından bir süre gözlem altında tutulup taburcu edildi.

Sendika değerlendirmesi ve soruşturma talebi:

Türk-İş Afyonkarahisar İl Temsilcisi Muharrem Uslu, işçilerin gündeme getirdiği "ilaçlama sonrası mesaiye erken başlatıldıkları" iddiasının tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini vurguladı. Uslu, işçilerin ifadelerine atıfta bulunarak, "3 gün ara kullanılmış olsaydı zannedersem bu zehirlenme olmayacaktı" sözünü hatırlattı ve olayı işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarındaki eksikliklerle ilişkilendirdi.

Uslu ayrıca işveren uygulamalarında maliyet odaklı kısa dinlenme ve daha uzun çalışma düzenlerinin rol oynayabileceğini belirtti. İşçi Sağlığı Kurulu ve mevzuatın tehlikeyi tespit ve çözümlemek için yeterli olduğunu, ancak sahadaki uygulamaların yetersiz kaldığını ifade etti. Devlet kurumlarının olayı sahiplenip sorgulayacağını, gerekli incelemelerin yapılacağını beklediğini söyledi.

Olayla ilgili resmi soruşturma ve ölçümlerin sonuçları, işçilerin şikâyetlerinin doğruluğunu ve olası sorumlulukları belirleyecek. Yetkililerin vereceği bilgi ve raporlar, hem sağlık hem de iş güvenliği açısından atılacak adımlar için belirleyici olacak.

TÜRK-İŞ AFYONKARAHİSAR İL TEMSİLCİSİ MUHARREM USLU

TÜRK-İŞ AFYONKARAHİSAR İL TEMSİLCİSİ MUHARREM USLU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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