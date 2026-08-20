Adana'da kaçırıldığı iddia edilen iş adamı yaşadığı işkence ve şantajı anlattı

Adana merkezli soruşturmada gözaltılar ve suçlamalar:

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar 6 ilde 49 adrese gerçekleştirildi ve aralarında Alparslan Kuytul ile eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüt üyeliği", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" iddialarıyla işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaçırılma ve işkence iddiaları:

Operasyonda adı geçen yapılanmanın 2021 yılında kaçırdığı ileri sürülen iş adamı Koray Sarısaçlı, yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattı. Sarısaçlı, kaçırıldıktan sonra 12-13 gün boyunca tutulduğunu, günleri bile ayırt edemeyecek kadar karanlık bir yerde kaldığını söyledi. İddialara göre tutulduğu alan yaklaşık 2-3 metrekare büyüklüğündeydi ve gözleri bağlandı.

Sarısaçlı, ellerinin çok kötü bağlandığını, parmaklarının şiştiğini, elektroşok uygulandığını ve sürekli darp edildiğini belirtti. Üzerine çıkılarak tekme atıldığını, taşırlarken yürümekte zorlandığını; kaburgasında kırık hissettiğini ve serbest kalınca hastaneden kırık olduğuna dair rapor aldığını ifade etti.

Vekalet, senet ve malvarlığı iddiaları:

Sarısaçlı, yapılanmanın malvarlığına el koymak istediğini ve daha önce tehdit ve baskı nedeniyle bazı vekaletleri vermek zorunda kaldığını anlattı. Vekaletleri iptal ettikten sonra kaçırıldığını ileri sürdü. Serbest bırakılmasının ardından ise kendisinden 6-7 milyon dolar değerinde senet imzalatıldığını ve aleyhlerine konuşmaması koşuluyla bırakıldığını söyledi.

İş adamı, ayrıca 100 dönüm kiraz bahçesi, 75 yataklı hastane ve bölgedeki tek ruhsatlı laboratuvar gibi malvarlıklarının da hedef alındığını belirtti. Kiraz bahçesiyle ilgili dava sonuçlandığını ve yerel mahkemenin söz konusu alanı tekrar kendilerine verdiğini; diğer taşınmazlara ilişkin davaların ise devam ettiğini söyledi.

Sarısaçlı, yapılmaya çalışılanların kendisine yönelik şantaj ve tehditle malvarlığına el koyma amaçlı olduğunu vurguladı ve serbest kaldıktan sonra şikayette bulunduğunu belirtti.

Yasal süreç ve duruşma:

Koray Sarısaçlı’nın kaçırılmasına ilişkin dava, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen adli işlemler devam ederken, şüpheliler hakkında ileri sürülen iddiaların araştırılması ve delillerin toplanması süreci işletiliyor.

KORAY SARISAÇLI 2021 YILINDA BÖYLE KAÇIRILMIŞTI