Güçlükonak’ta asayişte belirgin iyileşme: suçlarda yüzde 47 düşüş, tüm vakalar aydınlatıldı

Güçlükonak’ta güvenlik tablosu

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde 2026 yılının ilk 7 ayında kayıtlara geçen suç sayısında belirgin bir düşüş yaşandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, bu dönemde ilçede meydana gelen suçların sayısının 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 47 azaldığı belirtildi.

ilçe ziyaretinde saha çalışmaları değerlendirildi:

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Güçlükonak İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek ilçede yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarını yerinde inceledi. İlçe emniyet amirliğinde görev yapan personelle bir araya gelen Sazak, sahada yapılan uygulamalar, alınan güvenlik tedbirleri ve ilçenin asayiş durumu hakkında bilgi aldı ve görev başındaki polislerin çalışmalarını değerlendirdi.

suçların aydınlatılması ve vatandaş desteği:

Aynı döneme ilişkin açıklamada, ilçede meydana gelen suçların tamamının, yani yüzde 100'ünün aydınlatıldığı vurgulandı. Emniyet yetkilileri, elde edilen sonuçlarda sahadaki güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra vatandaşların desteğinin de önemli rol oynadığını ifade etti.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, güvenlik çalışmalarına destek veren vatandaşlara teşekkür edilerek, "Şırnak’ın emniyetine destek veren tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hedefimiz net huzurun şehri Şırnak" ifadelerine yer verildi.

Ziyaret ve yayımlanan değerlendirme, ilçede asayişin korunması ve suç oranlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarda devam eden koordinasyon ve toplumsal iş birliğinin önemini yeniden gösterdi.

ŞIRNAK’IN GÜÇLÜKONAK İLÇESİNDE 2026 YILININ İLK 7 AYINDA KAYITLARA GEÇEN SUÇ SAYISI, GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 47 ORANINDA AZALDI. AYNI DÖNEMDE MEYDANA GELEN SUÇLARIN YÜZDE 100’ÜNÜN AYDINLATILDIĞI BİLDİRİLDİ.