Adana'da kuytul sempatizanları gözaltıya engel olmak için polis aracının önüne yattı

Adana'da gözaltı sırasında müdahale

Adana'da bu sabah düzenlenen operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Çiftin bindirildiği polis aracının çevresinde toplanan bir grup, gözaltıya tepki göstererek emniyete götürülmelerine engel olmaya çalıştı.

Olayın seyri:

Gözaltı işleminin ardından bazı sempatizanlar polis aracının önüne atlayıp zemine uzandı. Amacı, Kuytul çiftinin araca bindirilip emniyete götürülmesini engellemek olan grup, çevrede gerilim yarattı. Duruma müdahale eden Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, şahısları araçtan uzaklaştırdı; kısa süre sonra çift emniyete sevk edildi.

Görüntüler ve polis müdahalesi:

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sempatizanların aracın önünü kapatmaya çalıştığı, PÖH ekiplerinin ise müdahale ederek grubu dağıttığı görülüyor. yetkililer, müdahalenin ardından işlemlerin huzur içinde sürdüğünü bildirdi.

Yaşananların ardından Kuytul çiftinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay yerindeki müdahale ve görüntüler kamuoyunda kısa süre içinde dikkat çekti.

ADANA’DA ALPARSLAN KUYTUL VE EŞİNİN GÖZALTINA ALINMASINI ENGELLEMEK İSTEYEN ŞAHISLAR POLİSLERE ZORLUK ÇIKARDI. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.