Dolar 47,9421 -0,01%
Euro 56,0780 +0,14%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.033,75 +0,40%
EUR/USD 1,1675 -0,06%
Brent Petrol 91,92 +0,33%
--°

Adana'da kuytul sempatizanları gözaltıya engel olmak için polis aracının önüne yattı

Adana'da Alparslan ve Semra Kuytul'un gözaltısına tepki gösteren sempatizanlar, polis aracının önüne yatıp emniyete götürülmelerini engellemeye çalıştı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 11:12

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 11:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Adana'da kuytul sempatizanları gözaltıya engel olmak için polis aracının önüne yattı

Adana'da gözaltı sırasında müdahale

Adana'da bu sabah düzenlenen operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Çiftin bindirildiği polis aracının çevresinde toplanan bir grup, gözaltıya tepki göstererek emniyete götürülmelerine engel olmaya çalıştı.

Olayın seyri:

Gözaltı işleminin ardından bazı sempatizanlar polis aracının önüne atlayıp zemine uzandı. Amacı, Kuytul çiftinin araca bindirilip emniyete götürülmesini engellemek olan grup, çevrede gerilim yarattı. Duruma müdahale eden Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, şahısları araçtan uzaklaştırdı; kısa süre sonra çift emniyete sevk edildi.

Görüntüler ve polis müdahalesi:

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sempatizanların aracın önünü kapatmaya çalıştığı, PÖH ekiplerinin ise müdahale ederek grubu dağıttığı görülüyor. yetkililer, müdahalenin ardından işlemlerin huzur içinde sürdüğünü bildirdi.

Yaşananların ardından Kuytul çiftinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay yerindeki müdahale ve görüntüler kamuoyunda kısa süre içinde dikkat çekti.

ADANA’DA ALPARSLAN KUYTUL VE EŞİNİN GÖZALTINA ALINMASINI ENGELLEMEK İSTEYEN ŞAHISLAR POLİSLERE...

ADANA’DA ALPARSLAN KUYTUL VE EŞİNİN GÖZALTINA ALINMASINI ENGELLEMEK İSTEYEN ŞAHISLAR POLİSLERE ZORLUK ÇIKARDI. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bul...
images

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı
images

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı
images

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi