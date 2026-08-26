Aliağa Petkimspor pota altını 2.18'lik Letonyalı pivot Anzejs Pasecniks ile güçlendirdi

Aliağa Petkimspor yeni pivot transferini açıkladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, pota altını güçlendirmek amacıyla Letonyalı pivot Anzejs Pasecniks ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun takımın #BirlikteHedefe yolculuğuna katıldığı ifade edildi.

Pasecniks'in profili:

1995 doğumlu olan Pasecniks, 2.18 metre boyuyla ligin en uzun oyuncuları arasında yer alıyor. Letonya Milli Takımı formasını da giyen pivot, geçen sezon Tayvan'ın Hsinchu JKO Lioneers takımında 10,4 sayı, 7,7 ribaunt ve 1,5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Petkimspor için ne ifade ediyor:

Boy avantajı ve ribaund gücüyle Pasecniks, iç savunma ve pota altı hakimiyeti konularında takımın ihtiyaçlarına doğrudan katkı sunacak bir isim olarak öne çıkıyor. Ayrıca oyuncunun 2024-2025 sezonunda Tofaş forması giydiği ve o dönemde başantrenör Orhun Ene ile birlikte çalıştığı belirtiliyor; bu geçmiş, teknik ekip açısından uyum sürecini kısaltabilir.

Kulübün transferle ilgili açıklaması ve oyuncunun istatistikleri, yönetimin uzun vadeli planlamasında pota altına öncelik verdiğini gösteriyor. Taraftarlar yeni sezon öncesi bu hamlenin takıma nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.

ALİAĞA PETKİMSPOR, ANZEJS PASECNİKS'İ TRANSFER ETTİ