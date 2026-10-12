Kampüste deneyim ve gelir: İŞKUR gençlik programı 150 bin öğrenciye başlıyor

programın kapsamı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya paylaşımında İŞKUR Gençlik Programı için yeni dönemin başvurularının başladığını duyurdu. Bakan, programın 150 bin üniversite öğrencisi kontenjanıyla yürütüleceğini belirtti.

amaç ve uygulama biçimi:

Program, üniversiteli gençlerin eğitim süreçlerini aksatmadan kendi kampüslerinde çalışma hayatına hazırlanmasını ve mesleki deneyim kazanmalarını hedefliyor. Işıkhan, öğrencilerin programa katılarak hem deneyim edinip hem de gelir elde edebileceklerini vurguladı.

mali destek ve başvuru:

Paylaşımda belirtilen mali destek tutarı günlük 1.375 lira olarak açıklandı; bir ay içinde 14 gün katılım koşulu sağlandığında toplam 19.250 lira gelir desteği elde edilebiliyor. Programa ilişkin ayrıntılar ve başvuru bilgileri guc.iskur.gov.tr adresinde yer alacak, başvuru takvimi için öğrenciler üniversitelerinden bilgi alabilirler.

İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilere hem gelir hem de iş deneyimi sunan bir fırsat olarak öne çıkıyor; ilgili öğrencilerin İŞKUR duyurularını ve üniversitelerinin bilgilendirmelerini yakından takip etmeleri önem taşıyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, "İŞKUR GENÇLİK PROGRAMIMIZ İÇİN YENİ DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLIYOR. KONTENJANIMIZ: 150 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ" DEDİ.