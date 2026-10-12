Dolar 49,3254 +0,13%
Euro 55,0662 -0,23%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.648,98 -0,56%
EUR/USD 1,1161 -0,40%
Brent Petrol 106,76 +1,95%
--°

Kampüste deneyim ve gelir: İŞKUR gençlik programı 150 bin öğrenciye başlıyor

İŞKUR Gençlik Programı yeni dönemde başvuruları açtı; 150 bin üniversite öğrencisine günlük 1.375 TL, 14 gün katılımda 19.250 TL destek sağlanıyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 19:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kampüste deneyim ve gelir: İŞKUR gençlik programı 150 bin öğrenciye başlıyor

programın kapsamı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya paylaşımında İŞKUR Gençlik Programı için yeni dönemin başvurularının başladığını duyurdu. Bakan, programın 150 bin üniversite öğrencisi kontenjanıyla yürütüleceğini belirtti.

amaç ve uygulama biçimi:

Program, üniversiteli gençlerin eğitim süreçlerini aksatmadan kendi kampüslerinde çalışma hayatına hazırlanmasını ve mesleki deneyim kazanmalarını hedefliyor. Işıkhan, öğrencilerin programa katılarak hem deneyim edinip hem de gelir elde edebileceklerini vurguladı.

mali destek ve başvuru:

Paylaşımda belirtilen mali destek tutarı günlük 1.375 lira olarak açıklandı; bir ay içinde 14 gün katılım koşulu sağlandığında toplam 19.250 lira gelir desteği elde edilebiliyor. Programa ilişkin ayrıntılar ve başvuru bilgileri guc.iskur.gov.tr adresinde yer alacak, başvuru takvimi için öğrenciler üniversitelerinden bilgi alabilirler.

İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilere hem gelir hem de iş deneyimi sunan bir fırsat olarak öne çıkıyor; ilgili öğrencilerin İŞKUR duyurularını ve üniversitelerinin bilgilendirmelerini yakından takip etmeleri önem taşıyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, &quot;İŞKUR GENÇLİK PROGRAMIMIZ İÇİN YENİ DÖNEM...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, "İŞKUR GENÇLİK PROGRAMIMIZ İÇİN YENİ DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLIYOR. KONTENJANIMIZ: 150 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ" DEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuşadası limanında dört kruvaziyer, kentte yoğun hareketlilik
images

Adana'da toplu taşımada yeni tarife: dolmuş ve özel otobüs ücretleri yükseldi
images

Akkuş'ta şeker fasulyesi üretimi desteklerle 14 yılda hızla büyüdü
images

Kalecik santrali 35 MW ek kapasiteyle KKTC'nin enerji arzını güçlendiriyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Oylar eşitlendi: Samsun Barosu başkanı kıdemle belirlendi

Ekimde anapara ödemeleri başlayacak; fon mağdurlarına ara ödemeler hedefleniyor

Sinyalizasyon direğini deviren otomobil takla atıp minibüse çarptı, iki kişi yaralandı

Göztepe 15. dakikada öne geçti, Eyüpspor evinde geride

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı