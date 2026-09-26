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Adana'da yaza veda etkinliğinde özel bireyler sahnede coştu

Adana'da Yedipınar Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin 'Yaza Veda, Okula Merhaba' etkinliğinde özel bireyler dans ve sporla eğlendi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Adana'da yaza veda etkinliğinde özel bireyler sahnede coştu

Adana'da yaza veda etkinliğinde özel bireyler sahnede coştu

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Yedipınar Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yaza Veda, Okula Merhaba' etkinliğinde kurumdan hizmet alan özel bireyler bir araya geldi.

etkinlikte neler yapıldı:

Katılımcılar, hazırladıkları halk oyunları gösterisi ile sahne aldı. Müzik eşliğinde dans eden özel bireyler, izleyicilere renkli görüntüler sundu; etkinlik süresince çeşitli sportif aktiviteler ve oyunlar da gerçekleştirildi.

amaç ve gelecek planları:

Etkinlikle, özel bireylerin sosyal ve sportif faaliyetlere katılımının desteklenmesi hedeflendi. Organizasyon yetkilileri benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtirken, bu tür programların toplumsal entegrasyon ve bireylerin özgüven gelişimine katkı sağladığı vurgulandı.

ADANA’DA ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN KATILIMIYLA “YAZA VEDA, OKULA MERHABA” ETKİNLİĞİ...

ADANA’DA ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN KATILIMIYLA “YAZA VEDA, OKULA MERHABA” ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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