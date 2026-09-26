Kırsal üretimde yeni bir renk: Turplu'da turşuluk biberiye hasadı

Karesi'de hasat sürüyor

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Turplu Mahallesinde turşuluk biberiye hasadı devam ediyor. Saha çalışmaları kapsamında yapılan ziyaretlerde üretimin güncel durumu, ürün kalitesi ve hasat uygulamaları yerinde değerlendirildi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün tarlada üreticilerle bir araya gelerek gözlemler yaptı ve üreticilerden verim ile kaliteye ilişkin bilgiler aldı. İşleyiş ve ürün durumuna ilişkin doğrudan görüş alışverişi sağlandı.

Saha incelemesinde odak noktaları:

İncelemelerde üreticilerin hasat takvimi, ambalajlama ve nakliye öncesi hazırlıkları üzerinde duruldu. Dr. Düzgün'ün sahadaki değerlendirmelerinde verim ve kalite kriterleri üreticilerle paylaşıldı, üretim sürecindeki kolaylaştırıcı tedbirlere vurgu yapıldı.

Bölge üretimine katkısı:

Karesi ilçesindeki turşuluk biberiye üretimi, Balıkesir'in tarımsal ürün çeşitliliğine katkı sağlıyor. Süregelen üretim faaliyetleri, yerel ekonomiye destek verirken; üreticilerle yürütülen saha çalışmaları verimliliğin ve ürün kalitesinin korunmasına yönelik adımların izlenmesine imkân tanıyor.

Yetkililer, sahada takip ve rehberlik çalışmalarının devam edeceğini belirterek üreticilere kolaylıklar diledi ve bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekti.

KARESİ’DE TURŞULUK BİBERİYE HASADI SÜRÜYOR