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Adıyaman TOKİ konutları yakınında kaza: iki çocuk yaralandı

Adıyaman İndere TOKİ konutları yakınında otomobil ile bisiklet çarpıştı; Furkan B. (7) ve Simay B. (9) yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman TOKİ konutları yakınında kaza: iki çocuk yaralandı

Adıyaman TOKİ konutları yakınında kaza: iki çocuk yaralandı

Adıyaman merkez İndere TOKİ konutları bölgesinde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil ile bir bisiklet çarpıştı. Olay sonucunda iki çocuk yaralandı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada yaralanan çocuklar Furkan B., (7) ve Simay B., (9) olarak belirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Soruşturma ve güvenlik:

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazanın oluş şeklini ve araç ile bisikletin hareket yönlerini belirlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE BİSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 ÇOCUK YARALANDI.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE BİSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 ÇOCUK YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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