Elazığ organize sanayi bölgesinde duman yükseldi, ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Elazığ organize sanayi bölgesinde fabrika yangını

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın kentte panik yarattı. Olayda, fabrikanın çatısından ve bacalarından yükselen yoğun duman çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi.

olay ve ihbar:

Edinilen bilgiye göre, yangın henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine yangın mahalline çok sayıda ekip yönlendirildi. Olay yerine sevk edilen birimler arasında itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bulunuyor.

müdahale ve güncel durum:

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, fabrikanın çeşitli noktalarında söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor; yetkililer yangının daha geniş bir alana sıçramaması için çalışma yürütüyor. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve ayrıntılar bekleniyor.

Gelişmeler doğrultusunda yetkililerin bilgilendirmeleri takip ediliyor. Halkın güvenliği ve olayın kontrol altına alınması için ilgili birimler bölgede görev yapmaya devam ediyor.

ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ STRAFOR FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI. BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ. EKİPLERİN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.