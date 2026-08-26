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Elazığ organize sanayi bölgesinde duman yükseldi, ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilerek müdahale başlatıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:03

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Elazığ organize sanayi bölgesinde duman yükseldi, ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Elazığ organize sanayi bölgesinde fabrika yangını

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın kentte panik yarattı. Olayda, fabrikanın çatısından ve bacalarından yükselen yoğun duman çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi.

olay ve ihbar:

Edinilen bilgiye göre, yangın henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine yangın mahalline çok sayıda ekip yönlendirildi. Olay yerine sevk edilen birimler arasında itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bulunuyor.

müdahale ve güncel durum:

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, fabrikanın çeşitli noktalarında söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor; yetkililer yangının daha geniş bir alana sıçramaması için çalışma yürütüyor. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve ayrıntılar bekleniyor.

Gelişmeler doğrultusunda yetkililerin bilgilendirmeleri takip ediliyor. Halkın güvenliği ve olayın kontrol altına alınması için ilgili birimler bölgede görev yapmaya devam ediyor.

ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ STRAFOR FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI. BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE...

ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ STRAFOR FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI. BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ. EKİPLERİN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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