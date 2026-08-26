Bodrum'da arsa içindeki tiny house yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazıköy Mahallesi'nde bir arsa içinde bulunan Tiny House alevlere teslim oldu. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

olay yeri ve müdahale:

Yangın, Bodrum Yukarı Mazı bölgesindeki arsa içerisindeki yapıda başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri, yapının alevli şekilde yandığını tespit etti ve müdahaleye başladı.

yangının nedeni ve sonrası çalışmaları:

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı ve olay yerinde geniş çaplı soğutma çalışması başlatıldı. Yetkililer yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediğini belirtti ve bölgedeki güvenlik önlemleri ile soğutma faaliyetleri sürdürülüyor.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİ MAZIKÖY MAHALLESİ’NDE BİR ARSA İÇERİSİNDE BULUNAN TİNY HOUSE ALEVLERE TESLİM OLDU. İTFAİYE VE ARAZÖZ EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.