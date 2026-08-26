Diyarbakır'da Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza yeri ve müdahale:

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, Necmettin Erbakan Bulvarında seyir halindeki bir motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savruldu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI. YARALI İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI.