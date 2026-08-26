Seyit İçgül: yeniden kurulan takımda hedef ilk iki

kayserispor'da kısa değerlendirme:

Kayserispor Sportif Direktörü Seyit İçgül, İhlas Haber Ajansı'na verdiği röportajda takımın sezon başındaki sürecini ve yaklaşan Bursaspor maçını değerlendirdi. İçgül, kulübün geçirdiği yapılanma sürecinin zorluklarına rağmen olumlu bir başlangıç yapıldığını vurguladı ve hedeflerini net şekilde ortaya koydu.

takımın yeniden yapılanması:

İçgül, takımın sahada birlikte çalışma sürecinin tam olarak gerçekleşmediğini, bunun nedeninin de kadro değişimleri olduğunu belirtti. Kulüpten ayrılanların sayısını 19-20 olarak açıklayan İçgül, yerine yapılan transfer sayısını ise 15 olarak verdi. Transfer yasağının sonlanmasının ardından son 3-4 oyuncunun ancak sezon başlangıcına yakın katılabildiğini söyleyerek, "Yeni bir takım kuruldu" ifadesini kullandı.

Tüm bu zorluklara rağmen takımın iyi bir başlangıç yaptığına dikkat çeken İçgül, şu ana kadar alınan sonuçlara işaret ederek "3’te 3 yaptık" dedi. Yönetim ve başkana teşekkür ederek, yapılan fedakârlıkları ve fesih süreçlerini de hatırlattı; "Parayı alıp fesheden futbolcular, transfer yasağının kaldırılması ve yeni takımın kurulması kolay işler değil" ifadelerini kullandı.

bursaspor maçı ve taraftar çağrısı:

Takımın ligin dengesine dair değerlendirmesinde İçgül, birçok kulübün güçlü kadrolar kurduğunu belirtti ve bu sezonun tek bir takımın kolaylıkla öne çıkacağı bir lig olmayacağını düşündüğünü söyledi. Ligin 4. haftasında evlerinde oynayacakları Bursaspor maçına ilişkin olarak ise, "Her maç zor. Biz ne bir takımı çok gözümüzde büyüteceğiz ne de küçümseyeceğiz. Her maçı final havasında oynayacağız" diye konuştu.

Bursaspor'un son yıllarda yakaladığı ivmeyi hatırlatan İçgül, rakibin yaptığı transferleri ve yükselişini saygıyla değerlendirdi: "3. Lig'den 2. Lig'e, 2. Lig'den 1. Lig'e çıktılar. Bu ligin iyi takımlarından biriyle oynayacağız." Ayrıca tribünlerin rolüne vurgu yaparak, Kapalı Kale grubuna teşekkür etti ve tüm taraftarları maça davet etti: "İnşallah onların desteğiyle içerdeki maçlarımızı özellikle kazanmak istiyoruz."

Son olarak umut ve iddialarını dile getiren İçgül, hedeflerini açıkça ortaya koydu: "İnşallah hep beraber bu süreci atlatıp, 38 hafta sonra ilk 2'de yer alıp şampiyon olmak istiyoruz." Maçın zor geçeceğini ancak kazanan taraf olmak istediklerini yineleyerek taraftarlardan stadyumu doldurmalarını istedi ve herkesi maça davet etti.

KAYSERİSPOR SPORTİF DİREKTÖRÜ SEYİT İÇGÜL