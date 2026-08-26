Kuytul soruşturmasında gizli tanık: sırtında sopa kırıldığı iddiası

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Alparslan Kuytul ile ilgili iddianamede yer alan gizli tanık ifadeleri, yapılanma içinde uygulandığı öne sürülen "cezalandırma" yöntemlerine dair çarpıcı ayrıntılar ortaya koydu.

Operasyon ve iddianamenin kapsamı:

Adana polisinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, aralarında Alparslan ve eşi Semra Kuytul’un da bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı; 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 3 kişi ise serbest bırakıldı. 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede yer alan gizli tanık beyanları, yapılanmanın iç işleyişine ve cezalandırma uygulamalarına dair anlatımları içeriyor.

Gizli tanık ifadelerinde, örgüt içindeki bazı kişilerin liderin bilgisi veya izniyle cezalandırıldığı; liderin haberi olmaksızın kimsenin ödüllendirme ya da ceza verme yetkisi bulunmadığı iddia edildi. Bu çerçevede tanık, bazı olaylarda kararların önde gelen isimlerce alındığını ileri sürdü.

Olayın anlatımı ve H.K. beyanı:

Tanıklıklardan birine göre, çarşıda kasetçilik yapan bir kişinin bir kadına cep telefonundan mesaj göndermesinin ardından bazı yapı içi isimlerin toplanıp bu kişiyi darp ettikleri belirtildi. Olayı öğrenen Kuytul’un, "Benden habersiz neden böyle bir iş yaptınız" diyerek sürece müdahil olduğu ve kararı alanları azarladığı ifade edildi.

Gizli tanığın anlatımında, yapılanmadan ayrılanlar olduğu, ancak H.K. olarak belirtilen bir kişinin ayrılmayıp itaat ettiği ve darp edildiği iddia edildi. Tanık, Kuytul’un H.K.’nin üzerinde sopa kırdığı yönünde somut bir beyan da verdi.

İddianamede adı geçen H.K.’nin de avukat huzurunda alınan ifadesinde benzer anlatımlar yer aldı. H.K., olayın özünde yeğenine yönelik sarkıntılık iddiası bulunan bir kişiyi uyarmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte gittiklerini, bu durumun Kuytul tarafından öğrenildiğini anlattı. H.K. ifadesinde, vakıf merkezinde kendisine sopa verdiğini ve arkadaşını dövmesini istediğini, kendisinin "sormaya gerek olmadığını" söylemesi üzerine Kuytul tarafından sopayla darp edildiğini öne sürdü.

Dosyada ayrıca H.K.'nin olay nedeniyle şikayetçi olmadığı bilgisi de yer aldı. İddianame ve gizli tanık beyanları, soruşturmanın ceza mahkemesindeki aşamasında delil değerlendirmesine konu olacak; iddiaların doğruluğu yargılama sürecinde netleşecek.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın ve mahkeme sürecinin ilerlemesiyle birlikte, iddianamedeki gizli tanık ifadelerinin mahkemede nasıl değerlendirileceği ve tarafların savunmalarının içeriği takip edilecek.

ADANA POLİSİ TARAFINDA YAPILAN OPERASYONDA TUTUKLANAN ALPARSLAN KUYTUL’UN İŞ ADAMI KORAY SARISAÇLI’NIN KAÇIRILMASI OLAYINDA 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ TARAFINDAN KABUL EDİLEN İDDİANAMEDE GİZLİ TANIK BEYANLARINA GÖRE KENDİSİNDEN HABERSİZ CEZA VEREN BİR ÖRGÜT ÜYESİNİN SIRTINDA SOPA KIRDIĞINA YER VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI.