Elazığ semalarında yarım ay izleyenleri büyüledi

Elazığ semalarında ay manzarası

Elazığ'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren yarım ay, kent semalarına farklı bir estetik kattı. Karanlık fon üzerinde ortaya çıkan ay, kısa süreli de olsa dikkat çeken bir görsel şölen sundu.

görsel etkinin ayrıntıları

Ayın yakın görünümü semalarda belirgin bir kontrast oluşturdu ve gökyüzündeki bu yalın görüntü kent siluetine ayrı bir derinlik verdi. Yarım ayın parlak kenarı ile çevresindeki karanlık, manzaranın etkisini artırdı.

vatandaşların tepkisi

Gece saatlerinde beliren bu görüntü, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Elazığ semalarında oluşan doğal manzara, kentte güzel görüntüler oluşmasına neden oldu ve izleyenlerde beğeni uyandırdı.

ELAZIĞ’DA YARIM AY GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU