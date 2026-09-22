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Merzifon'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp şarampole devrildi

İstanbul-Ağrı seferindeki otobüsün Merzifon yakınlarında bariyerlere çarpıp şarampole düşmesi sonucu 24 kişi yaralandı, iki kişinin durumu ağır.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 00:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Merzifon'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp şarampole devrildi

Kaza yeri ve araç bilgileri

İstanbul'dan Ağrı istikametine giden M.S. yönetimindeki 04 ABG 628 plakalı Has Ağrılı firmasına ait yolcu otobüsü, Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Gökçebağ köyü mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve şarampole devrildi.

Müdahale ve yaralıların durumu

Kaza sonrası bölgeye AFAD, acil sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından toplam 24 kişi yaralı olarak tespit edildi; yaralılardan 20'si yolcu, 4'ü mürettebat olarak kaydedildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralılardan ikisi hakkında durumun ağır olduğunu bildirdi. Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı, olay yerinde detaylı hasar tespiti yapılıyor.

Yetkililer, olası bir faciayı önleyen çabaların sürdüğünü ve yaralıların durumuna ilişkin sağlık kuruluşlarının bilgilendirilmeye devam edildiğini belirtti.

AMASYA’DA YOLCU OTOBÜSÜNÜN BARİYERLERE ÇARPARAK ŞARAMPOLE UÇTUĞU KAZADA YARALANAN 24 KİŞİ TEDAVİ...

AMASYA’DA YOLCU OTOBÜSÜNÜN BARİYERLERE ÇARPARAK ŞARAMPOLE UÇTUĞU KAZADA YARALANAN 24 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI. 2’SİNİN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ. KAZADA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ. EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, İSTANBUL'DAN AĞRI İSTİKAMETİNE GİDEN M.S İDARESİNDEKİ 04 ABG 628 PLAKALI HAS AĞRILI FİRMASINA AİT YOLCU OTOBÜSÜ, AMASYA’NIN MERZİFON İLÇESİNE BAĞLI GÖKÇEBAĞ KÖYÜ MEVKİİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK BARİYERLERE ÇARPIP ŞARAMPOLE UÇTU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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