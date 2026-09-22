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Refüje çarparak devrilen otomobilin o anları kameralarda

Bursa İnegöl'de, ara sokaktan çıkan araca çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobili refüje çarpıp devrildi; kaza anı işyeri kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 00:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Refüje çarparak devrilen otomobilin o anları kameralarda

Kaza anı güvenlik kamerasında:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazanın görüntüleri bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde saat 18.30 sıralarında kaydedildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Çevre yolunda seyir halinde olan Salih K. (40) idaresindeki 16 PU 423 plakalı otomobil ile ara sokaktan çıkan Onur Y. (30) yönetimindeki 16 BYA 903 plakalı otomobil karşılaştı. Ara sokaktan çıkan araca çarpmamak için ani manevra yapan Salih K.'nin aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil önce refüje çarpıp ardından devrildi. Kamera kayıtları, olay anındaki araç hareketini ve devrilme anını açık şekilde gösteriyor.

Yaralı ve müdahale:

Kazada yaralanan sürücü Salih K. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve görüntülerin önemi:

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. İş yeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, kazanın oluş şeklinin tespitinde ve olayın seyrinin netleşmesinde önemli delil niteliği taşıyor.

ARA SOKAKTAN ÇIKAN ARACA ÇARPMAMAK İÇİN REFÜJE DALDI O ANLAR KAMERADA

ARA SOKAKTAN ÇIKAN ARACA ÇARPMAMAK İÇİN REFÜJE DALDI O ANLAR KAMERADA

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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