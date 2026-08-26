Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün motosikleti devrildi

Adıyaman'da motosiklet kazası

Adıyaman merkez Dursun Çavuş Cami yakınlarında bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay, bölge sakinlerinin ihbarı üzerine ekiplerin sevk edilmesiyle öğrenildi.

kaza ve yaralanma bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, Gökhan L. idaresindeki 02 HE 813 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

sağlık ekipleri ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.