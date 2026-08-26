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Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün motosikleti devrildi

Adıyaman'da Dursun Çavuş Cami yakınında direksiyon hakimiyetini kaybeden Gökhan L.'nin kullandığı motosiklet devrildi, sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün motosikleti devrildi

Adıyaman'da motosiklet kazası

Adıyaman merkez Dursun Çavuş Cami yakınlarında bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay, bölge sakinlerinin ihbarı üzerine ekiplerin sevk edilmesiyle öğrenildi.

kaza ve yaralanma bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, Gökhan L. idaresindeki 02 HE 813 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

sağlık ekipleri ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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