Dolar 48,2587 +0,06%
Euro 56,0222 +0,27%
Bist 14.523,12 -0,81%
Altın Gram 6.979,04 -0,70%
EUR/USD 1,1605 +0,15%
Brent Petrol 88,91 +3,24%
--°

Adıyaman’da Flamingo Yolu başta olmak üzere yollar baştan sona yenilendi

Adıyaman Belediyesi, Petrol Caddesi (Flamingo Yolu) ve kent genelinde yaklaşık 2 bin 200 metre altyapı ve üstyapı yenilemesini tamamlayarak ulaşımı iyileştirdi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman’da Flamingo Yolu başta olmak üzere yollar baştan sona yenilendi

Adıyaman’da kapsamlı yol yenileme çalışması:

Adıyaman Belediyesi kent içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yürüttüğü yol çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezinde özellikle Petrol Caddesi olarak bilinen ve halk arasında "Flamingo Yolu" adıyla anılan güzergâh, altyapı ve üstyapı bakımından baştan sona yenilendi.

Altyapıdan üstyapıya yapılan müdahaleler:

Kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarında gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol zemini düzenlendi ve asfalt serimi yapıldı. Çalışmalar kapsamında toplamda yaklaşık 2 bin 200 metre uzunluğundaki altyapı ve üstyapı yenileme işlemleri bitirildi. Bu aşamada kavşaklar, refüjler, yaya geçitleri ve yol çizgileri de yeniden düzenlendi.

Ulaşım düzenlemeleri ve hizmete açılma:

Caddede ulaşım ve yaya güvenliğinin artırılması için yeni otobüs durakları ile durak cepleri oluşturuldu; trafik yön levhaları ve yol işaretlemeleri yenilendi. Yenilenen güzergâhın tam kapasiteyle kullanıma açılmasıyla birlikte hem trafik akışı hem de yaya güvenliği açısından iyileşme hedefleniyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem sonrası kentin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla belediyenin tüm birimlerinin sahada yoğun çalıştığını belirterek, "Şehrimizin en önemli ulaşım akslarından biri olan Flamingo Yolu’nu, altyapı hatlarından üstyapı düzenlemelerine kadar baştan sona yeniledik. Yenilenen güzergâhı tam kapasiteyle hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyor; depremin kentimizde bıraktığı izleri silmek, Adıyaman’ı daha güçlü ve dirençli bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Adıyaman’ımızın her noktasında aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri, benzer yenileme çalışmalarının kent genelinde planlı şekilde devam edeceğini ve vatandaşların ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik adımların süreceğini açıkladı.

ADIYAMAN BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE ULAŞIMIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA...

ADIYAMAN BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE ULAŞIMIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA YOL ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeraltı otoparkı pırıl pırıl: Manisa’da 150 araç kapasiteli kültür sitesi yenile...
images

Köyün el işçiliği mirası: 1948 yapımı ahşap cami restorasyon bekliyor
images

İlkadım’da 61 mahalle başkanına teşekkür belgeleri ve saha çağrısı
images

Şırnak Şerafettin Elçi havalimanı yedi ayda çeyrek milyon yolcuya ulaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yaz spor okulları 422 çocuğa ve gence spor sevgisi kazandırdı

Huzurevleri'nde takla atan otomobilde bir kişi yaralandı

Saklar Köyü'nde yaz Kur’an kursu dualarla sona erdi

farklı ağrı uyarısıdır: frank işareti tek başına belirleyici değil

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı