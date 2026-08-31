Mekke anlaşması çatısı altında savunma komitesi ilk kez bir araya geldi

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililer katıldı.

toplantının gündemi ve amaçları:

Katılımcılar, komitenin kuruluş amacını ve işleyiş çerçevesini ele aldı. Görüşmelerde, taraflar arasındaki stratejik diyalogun güçlendirilmesi, savunma iş birliği mekanizmalarının oluşturulması ve bölgesel güvenlik konularında bilgi paylaşımı gibi genel hedefler ön plana çıktı.

komitenin rolü ve beklentiler:

Kurulan komitenin, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulama adımlarını şekillendirmede önemli bir platform olması hedefleniyor. Katılımcılar, ilerleyen süreçte teknik düzeyde çalışmaların yürütülmesi ve düzenli istişarelerin yapılması gerektiği üzerinde durdu. İlk toplantı, anlaşmanın hayata geçirilmesi yönünde atılan somut adımlar olarak değerlendiriliyor.

Toplantının sonuç bildirimi ve takip mekanizmalarına ilişkin ayrıntılar önümüzdeki dönemde taraflarca şekillendirilecek. Bu ilk buluşma, üç ülke arasında savunma ve siyasi koordinasyonun kurumsallaştırılması yönündeki sürece başlangıç niteliği taşıyor.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI KAPSAMINDA TESİS EDİLEN STRATEJİK SİYASİ VE SAVUNMA KOMİTESİ'NİN İLK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.