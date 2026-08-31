Yeraltı otoparkı pırıl pırıl: Manisa’da 150 araç kapasiteli kültür sitesi yenilendi

yenileme çalışmasının kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ tarafından işletilen 150 araç kapasiteli Kültür Sitesi Yeraltı Otoparkı, kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla hizmete sunuldu. Yapılan müdahaleler arasında deforme zeminlerin yenilenmesi, epoksi kaplama uygulaması, boya-badana işleri ve aydınlatma sistemlerinin modernizasyonu yer aldı.

Park çizgileri yeniden çekilirken, engelli park alanları düzenlendi ve otoparktaki pompaların bakımları tamamlandı. Yenileme çalışmaları otoparkın estetiğini iyileştirmenin ötesinde kullanım konforunu ve güvenliğini artırmayı hedefledi.

teknolojik altyapı ve yazılım güncellemesi:

Çalışmalar sadece fiziksel yenilemeyle sınırlı kalmadı; otoparkın teknolojik altyapısında da güncellemeler yapıldı. Özellikle yoğunluk sırasında giriş-çıkışlarda beklemelere neden olan plaka tanıma sistemi ve yavaş çalışan ödeme sistemlerinin yazılımları elden geçirildi.

MANULAŞ Otopark ve Hal Kantarları Müdürü Mine Sisli uygulamaya dair, "Boya, badana, epoksi zemin kaplama, aydınlatma, çizgi çalışmaları ve engelli park alanlarının düzenlenmesini yaptık. Daha önce oldukça deforme olan zeminimizi yeniledik. Pompalarımızın bakımlarını da tamamladık" ifadelerini kullandı.

Sisli, teknolojik güncellemeye ilişkin olarak şunları ekledi: "Daha önce kullandığımız plaka tanıma sisteminde yoğunluk yaşandığında giriş ve çıkışlarda beklemeler oluyordu. Ödeme sistemlerimiz de yavaştı. Spiltech ve MANULAŞ iş birliğiyle yazılımlarımız güncellendi. Mevcut uygulamayı daha hızlı, verimli ve konforlu hale getirdik. 150 araçlık kapasitemizle Manisa’mıza hizmet vermeye devam ediyoruz."

kullanıcılar ve teşekkürler:

Otoparkta oto yıkama işletmeciliği yapan Ali Taşuşağı, yapılan çalışmaları olumlu bulduğunu belirtti: "Daha önce su akması ve aydınlatma gibi sorunlarımız vardı. Yağmur yağdığında otoparkta taşmalar yaşanıyordu. Şu anda bunların hepsi çözüldü. Otoparkımız pırıl pırıl oldu, her taraf tertemiz, şıkır şıkır."

Taşuşağı, emeği geçenlere teşekkür ederek; "Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya, MANULAŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Engin Bey’e, Özgür Bey’e, Mine Hanım’a ve tüm teknik ve temizlik ekibine teşekkür ediyorum" dedi ve yenileme çalışmalarının kent genelindeki diğer otoparklarda süreceğine dikkat çekti.

MANULAŞ yetkilileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na destekleri için teşekkür ederken, Başkan Besim Dutlulu öncülüğünde kentteki diğer otoparklarda da benzer iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ MANULAŞ TARAFINDAN İŞLETİLEN 150 ARAÇ KAPASİTELİ KÜLTÜR SİTESİ YERALTI OTOPARKI, GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMLI BAKIM, ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARININ ARDINDAN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLDİ. OTOPARKTA ZEMİN, AYDINLATMA VE BOYA ÇALIŞMALARININ YANI SIRA TEKNOLOJİK ALTYAPI DA YENİLENDİ.