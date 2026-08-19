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Adıyaman'da izinsiz tabelalara sıkı denetim başlatıldı

Adıyaman'da zabıta ekipleri estetiği ve yaya-trafik güvenliğini korumak için izinsiz tabela ve panoları kaldırıyor; kurala uymayana ceza var.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da izinsiz tabelalara sıkı denetim başlatıldı

Adıyaman Belediyesi zabıta ekipleri kent genelinde denetim yapıyor

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğini korumak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla şehir merkezinde kapsamlı bir denetim başlattı. Yapılan tespitlerde, kaldırımları işgal eden, sürücülerin görüşünü ve yayaların geçişini olumsuz etkileyen izinsiz tabela, reklam panosu ve yönlendirme görselleri öncelikli müdahale alanı oldu.

Denetimlerin kapsamı ve uygulama:

Çalışmalar sırasında görüntü kirliliğine yol açan unsurlar tek tek belirlendi ve zabıta ekiplerince kaldırıldı. Denetimler öncesinde iş yeri sahiplerine mevzuata aykırı uygulamaların giderilmesi yönünde uyarılar yapıldı; uyarılara rağmen kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tutuldu ve ilgili yerlere müdahale edildi. Mevzuata riayet etmeyen iş yerlerine ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.

Özellikle kaldırım işgali yapan uygulamalar, hem yaya güvenliğini hem de kamusal alanların etkin kullanımını doğrudan etkilediği için öncelikli kaldırma işlemlerine tabi tutuldu. Ekipler, sürücülerin dikkatini dağıtabilecek yönlendirme ve reklam malzemelerinin trafik güvenliği bakımından oluşturduğu risklere de dikkat çekiyor.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, denetimlerin asıl amacının ceza kesmek olmadığını; kent düzenini, kamu yararını ve vatandaşların güvenliğini korumak olduğunu vurguladı. Tutdere, "Adıyaman’ımızı hep birlikte daha düzenli, daha güvenli ve daha güzel bir şehir haline getirmek istiyoruz. Yürüttüğümüz denetimlerin temel amacı ceza kesmek değil; vatandaşlarımızın kaldırımlarda ve caddelerde güvenle hareket edebilmesini sağlamak, kent estetiğimizi korumak ve ortak yaşam alanlarımızdaki düzeni güçlendirmektir," sözleriyle esnafı kurallara uymaya çağırdı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kent estetiğini bozan ve kamusal alanları işgal eden unsurlara yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Belediye, iş birliği ve bilinçle kent görünümünün iyileştirilmesinin hedeflendiğini, esnaf ile yapılan uyarı ve yönlendirmelerin bu sürecin parçası olduğunu açıkladı.

ADIYAMAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT ESTETİĞİNİ KORUMAK, YAYA VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ...

ADIYAMAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT ESTETİĞİNİ KORUMAK, YAYA VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ŞEHİR GENELİNDE MEVZUATA AYKIRI TABELA, REKLAM PANOSU VE GÖRSELLERE YÖNELİK KAPSAMLI DENETİM BAŞLATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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