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Burdur'da azmiyle öne çıkan genç hafız 12 yaşını beklemeden hatmetti

Bucak'ta 11 yaşında hafızlık eğitimine başlayan Hatice Sena Öztürk, günlük düzenli çalışmayla yaklaşık 11 ayda Kur'an-ı Kerim'i 12 yaşına girmeden ezberledi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:31

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Burdur'da azmiyle öne çıkan genç hafız 12 yaşını beklemeden hatmetti

bucak'ta genç hafızlık sevinci:

Burdur'un Bucak ilçesinde 11 yaşında hafızlık eğitimine başlayan Hatice Sena Öztürk, yaklaşık 11 ay süren yoğun bir çalışmanın ardından Kur'an-ı Kerim'i 12 yaşına girmeden ezberleyerek hafız oldu. Eğitimini Bucak Müftülüğü Yeni Mahalle Yatılı Kız Kur’an Kursunda sürdüren Öztürk, yaşına göre gösterdiği azim ve disiplinle ailesi ve öğretmenlerini gururlandırdı.

çalışma süreci:

Öztürk, hafızlık sürecinde günlük ve düzenli bir program uyguladı; her gün yeni ayetleri ezberlerken daha önce öğrendiği sure ve ayetleri tekrar etti. Çalışmalarında öğretmeni Fatma Alver yoğun destek sağladı. Sınavdan bir gün önce ise geleneksel uygulama olan minder hatmi'ni tamamlayan genç hafız, bir günde Fatiha Suresi’nden Nas Suresi’ne kadar Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuyarak hatmetmenin huzurunu yaşadı.

müftülükten tebrik:

Hafızlığını tamamlamasının ardından Öztürk, hocası Fatma Alver ile birlikte Bucak İlçe Müftüsü Osman Demirel'i ziyaret ederek başarısını paylaştı. Müftü Demirel, genç hafızı tebrik ederek kendisine hediye takdim etti ve bu tür başarıların kurum ve ilçe halkı için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Hatice Sena Öztürk, süreci anlatırken "Hafızlık eğitimine 11 yaşında Bucak Müftülüğü Yeni Mahalle Kız Kur’an Kursunda başladım. 11 ay gibi kısa bir sürede hafızlığımı tamamlayarak 12 yaşıma girmeden bu güzel ve anlamlı yolculuğu tamamlamış oldum" diyerek duygularını paylaştı. Müftülük yetkilileri ise Kur'an-ı Kerim'e ve hafızlığa verilen değerin bu tür sonuçlarla somutlaştığını belirtti.

HATİCE SENA ÖZTÜRK

HATİCE SENA ÖZTÜRK

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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