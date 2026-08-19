Kaymakam Kürkcü sahada talepleri dinledi: yol ve altyapı gündemde

kaymakamın saha çalışması:

Sinop’un Ayancık İlçe Kaymakamı Mevlana Kürkcü, köy ziyaretleri kapsamında Dolay, Ünlüce ve Ortalık köylerini gezerek muhtar ve vatandaşların talep, ihtiyaç ve önerilerini yerinde dinledi.

dolay ve yol çalışmaları:

İlk durak Dolay köyü oldu. Kaymakam Kürkcü, köy muhtarı ile bir araya gelip eksik görülen konuları dinledi. Ziyarette, Dolay-Ünlüce yolunun iyileştirilmesine yönelik planlanan birinci kat sathi kaplama çalışmaları hakkında Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Onur Altınkök'ten bilgi alındı ve uygulanmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

ünlüce ve ortalıkta öncelikler:

Ünlüce köyünde muhtar ve vatandaşlarla görüşen Kürkcü, köyün beklenti ve ihtiyaçlarını not etti. Ortalık köyünde ise yapılan sohbetlerde altyapı eksiklikleri ve öncelik sıraları ele alındı; muhtar ve vatandaşlarla yürütülebilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Kürkcü, ziyaretler sırasında kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi gerektiğini vurguladı ve taleplerin yerinde tespit edilmesinin hizmet planlamasına katkı sağlayacağını belirtti.

AYANCIK KAYMAKAMI MEVLANA KÜRKCÜ, KÖY ZİYARETLERİ KAPSAMINDA DOLAY, ÜNLÜCE VE ORTALIK KÖYLERİNİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARIN TALEP VE İHTİYAÇLARINI YERİNDE DİNLEDİ.