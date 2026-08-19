Dolar 47,9484 +0,01%
Euro 56,0927 +0,17%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.024,04 +0,24%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 91,96 +0,37%
--°

Kaymakam Kürkcü sahada talepleri dinledi: yol ve altyapı gündemde

Ayancık Kaymakamı Mevlana Kürkcü, Dolay, Ünlüce ve Ortalık köylerinde muhtar ve vatandaşlarla görüşerek altyapı, yol ve hizmet taleplerini yerinde dinledi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaymakam Kürkcü sahada talepleri dinledi: yol ve altyapı gündemde

kaymakamın saha çalışması:

Sinop’un Ayancık İlçe Kaymakamı Mevlana Kürkcü, köy ziyaretleri kapsamında Dolay, Ünlüce ve Ortalık köylerini gezerek muhtar ve vatandaşların talep, ihtiyaç ve önerilerini yerinde dinledi.

dolay ve yol çalışmaları:

İlk durak Dolay köyü oldu. Kaymakam Kürkcü, köy muhtarı ile bir araya gelip eksik görülen konuları dinledi. Ziyarette, Dolay-Ünlüce yolunun iyileştirilmesine yönelik planlanan birinci kat sathi kaplama çalışmaları hakkında Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Onur Altınkök'ten bilgi alındı ve uygulanmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

ünlüce ve ortalıkta öncelikler:

Ünlüce köyünde muhtar ve vatandaşlarla görüşen Kürkcü, köyün beklenti ve ihtiyaçlarını not etti. Ortalık köyünde ise yapılan sohbetlerde altyapı eksiklikleri ve öncelik sıraları ele alındı; muhtar ve vatandaşlarla yürütülebilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Kürkcü, ziyaretler sırasında kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi gerektiğini vurguladı ve taleplerin yerinde tespit edilmesinin hizmet planlamasına katkı sağlayacağını belirtti.

AYANCIK KAYMAKAMI MEVLANA KÜRKCÜ, KÖY ZİYARETLERİ KAPSAMINDA DOLAY, ÜNLÜCE VE ORTALIK KÖYLERİNİ...

AYANCIK KAYMAKAMI MEVLANA KÜRKCÜ, KÖY ZİYARETLERİ KAPSAMINDA DOLAY, ÜNLÜCE VE ORTALIK KÖYLERİNİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARIN TALEP VE İHTİYAÇLARINI YERİNDE DİNLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bedesten Meydanı'nda Şanlıurfa ezgileriyle dolu sıra gecesi
images

Şenlikle mahalle mahalle büyüyen çocuk neşesi
images

Karabük'te yüksek düzey adalet ziyareti: HSK üyesi Sait Özdemir vali Çağatay'ı z...
images

Emeklilikten tarlaya: Sarız'da aspir üretimini 500 dönüme taşıma hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi