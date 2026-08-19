DOSTEK koleji'nden mesleki yetenekte üç dalda diyarbakır finali

TEKNOFEST başarıları:

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışmaları'nda DOSTEK Koleji öğrencileri önemli bir başarıya imza attı. 18-20 Eylül tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirilecek finallere katılmaya hak kazanan ekipler, online yazılı sınav ve video değerlendirme süreçlerinde yüksek puanlar elde etti.

DOSTEK Koleji; Elektrik-Elektronik Teknolojileri ve Otomasyon Teknolojileri alanlarında, Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulaması ile Mekatronik Teknolojileri (PLC) kategorilerinde toplam üç ekiple başvurdu. Başarıyla tamamlanan ön elemeler sonucunda ekipler finallere gitmeye hak kazandı.

Detaylar ve puanlar:

Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulaması kategorisinde taban puan 70 olarak belirlenmişti; DOSTEK ekipleri bu alanda 78 ve 84 puan alarak üzerinde performans gösterdi. Mekatronik Teknolojileri (PLC) kategorisinde ise taban puan 90 iken ekiplerden biri 99 puan alarak dikkat çekti.

Bu başarılarla DOSTEK Koleji ekipleri, yarıştıkları dallarda 6 ila 12 finalist takım arasına girerek Diyarbakır finallerine katılma hakkı elde etti.

DOSTEM'in ilk çırak katılımı ve kaynakçılık başarısı:

DOSTEM Mehmet Abdülkadir Uslu Mesleki Eğitim Merkezi bu yıl ilk kez çırak öğrencileriyle TEKNOFEST 2026 Mesleki Yetenek Yarışmaları'na katıldı. Kaynakçılık kategorisinde online sınav ve video değerlendirme aşamalarını tamamlayarak, Türkiye genelinde finallere kalan 10 okul arasına girmeyi başardı. Bu sonuç, DOSTEM'i finallerde yarışacak sayılı mesleki eğitim merkezlerinden biri haline getirdi.

Vurgu ve beklentiler:

DOSAV Vakfı Başkanı Selim Yaymanoğlu, öğrencilerin elde ettiği derecenin ardından yapılan açıklamada mesleki eğitimin doğru vizyonla yürütüldüğünde gençlerin potansiyelini ortaya koyduğunu vurguladı ve öğrenci ile öğretmenleri tebrik etti.

Selim Yaymanoğlu'nun açıklamasından öne çıkan bölüm şöyle:

Mesleki eğitimin sadece bir meslek kazandırmakla sınırlı kalmadığını; gençleri geleceğin dünyasına hazırlayarak üretme, geliştirme ve teknolojiye yön verme kabiliyetlerini açığa çıkardığını belirtiyorum. DOSTEK Koleji’nde öğrencilerimizin teorik bilgilerini uygulama becerileriyle birleştirmelerini ve sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Özellikle Mekatronik Teknolojileri kategorisinde alınan 99 puan ve diğer kategorilerde elde edilen başarılı dereceler bizleri son derece mutlu etti. Ayrıca DOSTEM Mehmet Abdülkadir Uslu Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerimizin Kaynakçılık Kategorisinde Türkiye genelinde finale kalan 10 okul arasında yer alması bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Bu başarıda emeği bulunan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, okul yönetimimizi ve mesleki eğitim merkezimizi gönülden tebrik ediyorum. Gençlerimizin Diyarbakır’da gerçekleştirilecek finallerde de okulumuzu, Bölgemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, kendilerine başarılar diliyorum.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin yönlendirmesiyle finallere hazırlık sürecinin planlandığı, öğrencilerin ise Diyarbakır'da yapılacak yarışmalarda okulu en iyi şekilde temsil etmek için motivasyonlarını korudukları bildirildi.

TEKNOFEST KAPSAMINDA DÜZENLENEN MESLEKİ YETENEK YARIŞMALARI’NDA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATAN DOSTEK KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ, 18-20 EYLÜL TARİHLERİNDE DİYARBAKIR’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FİNALLERDE YARIŞMAYA HAK KAZANDI.