Tarihi çarşılar Kahramanmaraş'ta yeniden canlandı

Çarşıda canlanma sürüyor:

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremleri sonrası hasar gören Tarihi Bakırcılar Çarşısı ve Kapalı Çarşıtaki onarım çalışmaları tamamlandı. Esnaf, yaz sezonuyla birlikte hareketliliğin arttığını, işlerin gün geçtikçe daha iyiye gittiğini belirtiyor. Yeniden açılan çarşılara hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisi dikkat çekiyor; özellikle bakır ürünlere yönelik talepte belirgin bir artış yaşanıyor.

Esnaf tepkileri ve bakıra dönüş:

Sultan Sarıbıyık bakırcı esnafı olarak deprem sonrası zorlu bir dönem atlattıklarını söyledi. "Depremden bu yana çok çektik. Hem inşaat vardı hem de kimse gelmiyordu. Bu yaz daha hareketli. Bakıra dönüş var. Şu an insanlar bakırın sağlıklı olduğunu anladılar. Bir de bakır modernize oldu, tüm mutfaklarda yer alıyor," diye konuştu. Sarıbıyık, turistlerin hediyelik alışveriş için de çarşıyı tercih ettiğini vurguladı.

Selahattin Eratlı, yaklaşık 50 yıldır Kapalı Çarşı’da esnaflık yaptığını belirterek, devletin yürüttüğü onarım çalışmalarının ardından iş yerlerine döndüklerini anlattı. "Biz buradaki işlerden Allah’ın izniyle, Allah’a çok şükür memnunuz. Türkiye genelinden, yerli ve yabancı, Maraş’tan, il dışından, hatta yurt dışından dahi insanlar geldi," dedi ve restorasyon sürecine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Ziyaretçi yorumları ve pazar hareketi:

Ömer Kavak ise Kapalı Çarşı’daki kedileri hareketliliğin sürdüğünü söyleyerek, "İşler Allah’a şükür iyi. Kötü günler geride kaldı. Turistler de geldi, yabancı ve yerli gezmeye geldi. İşlerimiz de iyi, hamdolsun," ifadelerini kullandı. Çarşının yeni açılmasının ilgi çektiğini, görenlerin hem gezdiğini hem alışveriş yaptığını belirtti.

Ziyaretçiler de memnuniyetlerini dile getirdi. Kahramanmaraş’a ailesiyle tatile gelen Talha Öz Edirne’den geldiğini söyleyip, "Kahramanmaraş’ı beğendim. Maraş güzel. Kapalı Çarşısı, dondurması ve diğer ürünleri çok güzel. Tavsiye ederim" dedi. Mehmet Eseneli ise memleketi olduğu için çarşıyı tercih ettiğini ve alışverişlerini şehirde yaptıklarını ifade etti.

Esnafın ortak mesajı, onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ziyaretçi akışının geri dönmeye başlaması ve bakır ürünlere olan ilginin canlanması. Çarşılar, hem yerel ekonomi için hem de turizm açısından canlanma işareti veriyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM SONRASI YENİDEN FAALİYETE GEÇEN TARİHİ BAKIRCILAR VE KAPALI ÇARŞI'DA ESNAF, YAZ SEZONUYLA BİRLİKTE HAREKETLİLİĞİN ARTTIĞINI BELİRTEREK İŞLERİN HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ.