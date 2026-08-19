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Fındıkta işçi kaygısını azaltan proje yedinci sezonunda

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' projesi 7'nci yılında; üreticilerle işçileri aracısız eşleştirip hasadın planlı ve verimli yürütülmesini sağlıyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:30

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Berk Doğan

Fındıkta işçi kaygısını azaltan proje yedinci sezonunda

Projenin amacı ve kapsamı:

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 yıl önce başlatılan 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' projesi, fındık hasadı döneminde üreticilerin işçi bulma sorununa çözüm sunmak üzere sürdürüyor.

Uygulama, hasat döneminde üreticilerin aradığı işgücünü aracısız şekilde buluşturarak hem zaman kaybını hem de koordinasyon zorluklarını azaltmayı hedefliyor. Proje sayesinde üreticiler ihtiyaç duydukları işçiye hızla ulaşırken, çalışmak isteyen vatandaşlar da hasat dönemi için düzenli gelir imkanı elde ediyor.

Yerel deneyimler ve uygulama biçimi:

Bu sezon da sahada olan çalışma, üretici ve işçilerin eşleştirilmesini sağlıyor; eşleştirme sonrası iş programları daha planlı yürütülüyor. Kumru ilçesinden Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi’ne gelen Öznur Tüm ve ekibi, üretici Serkan Akyürek’in bahçesinde hasada başladı ve uygulamanın her iki taraf için de fayda sağladığını aktardı.

Öznur Tüm, projenin iş bulma sürecini kolaylaştırdığını ifade ederek, 'Böyle bir projeyi uyguladığı için Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e çok teşekkür ediyoruz. İşçi lazım olan belediyeyi arıyor. Belediyeye başvuru yapan üretici ile buluşturuluyor. Evimdeyken bahçe sahipleri ile görüşüyorum. İmkanlarımızı söylüyoruz ve anlaşıyoruz. Onlara işçi, bize de iş lazım. Yıllardır bu projeden yararlanıyoruz. Oldukça da verim aldık.' dedi.

Üreticinin memnuniyeti ve sürdürülebilirlik:

Projeden yararlanan üretici Serkan Akyürek, iki yıldır aynı ekip ile çalıştığını söyleyerek uygulamanın üretici ile işçiyi buluşturduğunu vurguladı: 'Bu projeden 2 yıldır yararlanıyoruz. Üretici ile işçiyi bir araya getiren bir çalışma. Çok şükür memnunuz. 2 yıl önce bu ekip ile tanıştık. Bu sene yine aynı işçiler ile devam ediyoruz. Bu da bu proje sayesinde oldu.'

Yetkililer, projenin hem hasadın verimliliğine katkı sağladığını hem de yerel istihdamı desteklediğini belirtiyor. Uygulama, aracı maliyetlerini ve koordinasyon sorunlarını ortadan kaldırarak fındık sezonunun daha düzenli geçmesine yardımcı oluyor ve bölge halkı için düzenli bir gelir kapısı oluşturuyor.

Sonuç olarak, projenin 7'nci sezonunda da üretici ile işçiler arasındaki doğrudan bağ korunuyor; bu sayede hasat işleri daha planlı ve verimli bir şekilde yürütülürken, sahada çalışanlar da sürekli iş imkânı buluyor.

FINDIK HASADI

FINDIK HASADI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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