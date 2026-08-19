Bulanık’ta voleybol rüzgârı genç sporcular salonu doldurdu

Voleybol antrenmanları yoğun katılımla sürüyor

Bulanık ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları programı çerçevesinde düzenlenen voleybol çalışmaları devam ediyor. Bulanık Spor Salonunda gerçekleştirilen antrenmanlara genç sporcular yoğun ilgi gösteriyor ve seanslar, alanında deneyimli uzman antrenörler eşliğinde yapılıyor.

Antrenman içeriği ve yaklaşım:

Seanslarda teknik ve taktik çalışmalara öncelik verilirken, sporcuların kondisyon ve motor becerilerinin gelişimine yönelik egzersizler de programın önemli bir parçasını oluşturuyor. Antrenörler; pas, smaç, blok gibi temel voleybol öğelerinin yanı sıra takım oyununa yönelik düzenli uygulamalarla sporcuların saha anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor.

Hedefler ve gençlere katkısı:

Yaz Spor Okulları kapsamında yürütülen çalışmaların amacı, çocuk ve gençleri spora yönlendirerek boş zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlamak ve voleybola olan ilgiyi artırmaktır. Düzenlenen antrenmanlar, katılımcılara sadece fiziksel gelişim değil, aynı zamanda disiplin, takım çalışması ve sosyal ilişkiler bakımından da katkı sunuyor.

Yerel spor ortamında devam eden bu programlarla, ilçe genelinde spora erişimin kolaylaştırılması ve gençlerin düzenli sportif etkinliklerle buluşması amaçlanıyor. Antrenmanların sürdürülebilirliği ve katılımın devam etmesi için yerel yetkililer ve antrenörler çalışmaları koordine etmeye devam ediyor.

MUŞ’UN BULANIK İLÇESİNDE YAZ SPOR OKULLARI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN VOLEYBOL ANTRENMANLARI, GENÇ SPORCULARIN YOĞUN İLGİSİYLE SÜRÜYOR.