Dolar 47,9463 +0,00%
Euro 56,1381 +0,25%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.002,76 -0,06%
EUR/USD 1,1685 +0,02%
Brent Petrol 92,09 +0,51%
--°

Susurluk’ta yoğun katılımla yaz Kur’an kursları sona erdi

Susurluk’ta Yenimahalle Camii'ndeki kapanışta 250 öğrenciden 100'ü Kur’an okumayı öğrendi, 30'u hatim sevincini yaşadı; programa yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Susurluk’ta yoğun katılımla yaz Kur’an kursları sona erdi

Susurluk’ta yaz Kur’an kursları kapanış programı yapıldı

Balıkesir Susurluk’ta düzenlenen yaz Kur’an kurslarının hatim cemiyeti ve yıl sonu kapanış programı, Yenimahalle Camii’nde gerçekleştirildi. Programın başlangıcında kursa 250 öğrenci ile başlandığı; kurs süresince 100 öğrencinin Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendiği ve 30 öğrencinin Kur’an-ı Kerim’i hatmetmenin sevincini yaşadığı bildirildi.

Katılım ve başarılar:

Kapanış törenine ilçe protokolü, din görevlileri, öğreticiler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra yaklaşık 3 bin misafir katıldı. Eğitim dönemi sonunda başarı gösteren 8 öğrenci dereceye girerken, kursa katılan tüm öğrencilere motivasyon amaçlı hediyeler takdim edildi. Etkinlik, hem öğrenci hem de aileler için bir buluşma ve kutlama niteliği taşıdı.

Konuşmalar ve teşekkürler:

Programın açılış ve selamlama konuşmalarında Kur’an eğitimine verilen önem vurgulandı. Susurluk Kaymakamı Turgut Gülen programın kapsamlı ve özenle hazırlandığını belirterek memnuniyetini ifade etti. İl Müftü Vekili Gafur Yıldırım ise öğrenci ve velileri tebrik ederek kursların kış döneminde de devam edeceğini hatırlattı; görev yapan öğreticilere, Yenimahalle Camii İmam Hatibi Halil İbrahim Dumlu başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program, hem eğitimde kaydedilen ilerlemeyi somutlaştırdı hem de yerel düzeyde dini eğitim çalışmalarının sürdürülebilirliğine yönelik kararlılığı ortaya koydu. Kapanış töreni katılımcılara takdimlerin yapılmasının ardından sona erdi.

SUSURLUK&#039;TA YAZ KUR&#039;AN KURSLARI KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ

SUSURLUK'TA YAZ KUR'AN KURSLARI KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bedesten Meydanı'nda Şanlıurfa ezgileriyle dolu sıra gecesi
images

Şenlikle mahalle mahalle büyüyen çocuk neşesi
images

Karabük'te yüksek düzey adalet ziyareti: HSK üyesi Sait Özdemir vali Çağatay'ı z...
images

Emeklilikten tarlaya: Sarız'da aspir üretimini 500 dönüme taşıma hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi