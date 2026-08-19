Susurluk’ta yoğun katılımla yaz Kur’an kursları sona erdi

Susurluk’ta yaz Kur’an kursları kapanış programı yapıldı

Balıkesir Susurluk’ta düzenlenen yaz Kur’an kurslarının hatim cemiyeti ve yıl sonu kapanış programı, Yenimahalle Camii’nde gerçekleştirildi. Programın başlangıcında kursa 250 öğrenci ile başlandığı; kurs süresince 100 öğrencinin Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendiği ve 30 öğrencinin Kur’an-ı Kerim’i hatmetmenin sevincini yaşadığı bildirildi.

Katılım ve başarılar:

Kapanış törenine ilçe protokolü, din görevlileri, öğreticiler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra yaklaşık 3 bin misafir katıldı. Eğitim dönemi sonunda başarı gösteren 8 öğrenci dereceye girerken, kursa katılan tüm öğrencilere motivasyon amaçlı hediyeler takdim edildi. Etkinlik, hem öğrenci hem de aileler için bir buluşma ve kutlama niteliği taşıdı.

Konuşmalar ve teşekkürler:

Programın açılış ve selamlama konuşmalarında Kur’an eğitimine verilen önem vurgulandı. Susurluk Kaymakamı Turgut Gülen programın kapsamlı ve özenle hazırlandığını belirterek memnuniyetini ifade etti. İl Müftü Vekili Gafur Yıldırım ise öğrenci ve velileri tebrik ederek kursların kış döneminde de devam edeceğini hatırlattı; görev yapan öğreticilere, Yenimahalle Camii İmam Hatibi Halil İbrahim Dumlu başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program, hem eğitimde kaydedilen ilerlemeyi somutlaştırdı hem de yerel düzeyde dini eğitim çalışmalarının sürdürülebilirliğine yönelik kararlılığı ortaya koydu. Kapanış töreni katılımcılara takdimlerin yapılmasının ardından sona erdi.

SUSURLUK'TA YAZ KUR'AN KURSLARI KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ