Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil refüjde durdu

Adıyaman merkezde refüje çıkan otomobil durdu

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı adliye binası karşısında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 44PK 846 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çıktı. Araç, refüjdeki demir korkulukları devirdikten sonra durabildi.

kaza ve araçta oluşan hasar:

Meydana gelen kazada can kaybı veya yaralanma bildirilmese de otomobilde gözle görülür hasar meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye gelen trafik polis ekipleri olay yerinde ilk incelemelerini yaparak güvenlik önlemleri aldı.

inceleme ve soruşturma:

Olay sonrası trafik ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından araç yoldan kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı ve olayın nedenine ilişkin teknik inceleme yapılacağı belirtildi.

ADIYAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL REFÜJE ÇIKARAK DURABİLDİ.