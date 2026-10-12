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Devlet Memurları Konfederasyonu uluslararası diplomaside yerini güçlendirdi

Devlet Memurları Konfederasyonu başkanları Osman Kaya ve Furkan Ali Çiftçioğlu, IYC'nin Londra-Cambridge diplomasi programında Türkiye'yi temsil etti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Serkan Varol

Devlet Memurları Konfederasyonu uluslararası diplomaside yerini güçlendirdi

Devlet Memurları Konfederasyonu Londra ve Cambridge'de:

Devlet Memurları Konfederasyonu'nu temsilen Genel Başkan Osman Kaya ile Genel Başkan Yardımcısı Furkan Ali Çiftçioğlu, Birleşmiş Milletler nezdinde danışmanlık statüsüne sahip International Youth Council (IYC) tarafından düzenlenen diplomasi eğitimine katıldı. Etkinlik, 12-16 Ekim tarihleri arasında Cambridge ve Londra'da gerçekleştirildi.

Programın içeriği:

Beş günlük program, farklı ülkelerden diplomatları, kamu görevlilerini, politika danışmanlarını, akademisyenleri ve genç liderleri bir araya getirdi. Program kapsamında Cambridge Union bünyesinde ustalık dersleri, diplomatik simülasyonlar ile protokol ve diplomatik yazışma atölyeleri düzenlendi. Katılımcılar ayrıca Londra'da büyükelçilik ziyaretleri ve İngiliz Milletler Topluluğu Sekretaryası ile temaslar gerçekleştirdi.

Temsil ve mesaj:

Osman Kaya, programla ilgili yaptığı değerlendirmede genç kamu çalışanlarının uluslararası platformlardaki görünürlüğünü artırma kararlılıklarını vurguladı. Kaya, "Türkiye’de başlattığımız yeni nesil sendikacılık anlayışını uluslararası diplomasinin merkezlerinden birinde temsil ediyoruz. Ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz" sözleriyle katılımın anlamını özetledi. Konfederasyon, bu tür uluslararası programlar aracılığıyla üyelerinin yetkinliklerini güçlendirmeyi ve uluslararası ağlarını genişletmeyi hedefliyor.

DEVLET MEMURLARI KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI OSMAN KAYA (SOLDA) VE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI FURKAN...

DEVLET MEMURLARI KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI OSMAN KAYA (SOLDA) VE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI FURKAN ALİ ÇİFTÇİOĞLU (SAĞDA), İNGİLTERE'DE DÜZENLENEN ULUSLARARASI DİPLOMASİ PROGRAMINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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