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Adıyaman'da kuvvetli sağanak uyarısı: 1-2 ekimde dikkat çağrısı

Adıyaman Valiliği, 1-2 ekim 2026 arasında beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar için sel, yıldırım ve doluya karşı vatandaşları uyardı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da kuvvetli sağanak uyarısı: 1-2 ekimde dikkat çağrısı

Valilikten uyarı

Adıyaman Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ne zaman etkili olacak:

Meteoroloji verilerine göre, Adıyaman’da 1 Ekim 2026 Perşembe günü kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1 Ekim 2026 saat 10.00'dan itibaren etkili olmaya başlaması ve 2 Ekim 2026 saat 02.00'ye kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.

Olası olumsuzluklar ve uyarı içeriği:

Valilikten yapılan açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının istendiği vurgulandı.

ADIYAMAN VALİLİĞİ, KENT GENELİNDE BEKLENEN KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ...

ADIYAMAN VALİLİĞİ, KENT GENELİNDE BEKLENEN KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE VATANDAŞLARI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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