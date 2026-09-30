Bartın'da kaçak titanyum operasyonu: yaklaşık 8 ton ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, kaçakçılığın önlenmesi ve suç unsurlarının tespitine yönelik saha ve analiz çalışmaları sonucu kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi. Ekipler, KOM Şube Müdürlüğü ve Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışmada, adres ve eklentilerinde yaklaşık 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirdi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen A.B, S.Ç ve H.B isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeye el konuldu ve soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Güvenlik ve teknik inceleme:

Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı; ekipler olası radyasyon riski ile patlayıcı veya yanıcı tuzak ihtimaline karşı tedbir uyguladı. AFAD ekipleri insan sağlığı açısından radyasyon ölçümleri gerçekleştirdi ve kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ekipleri tarafından yapılan incelemede, ele geçirilen maddenin yanıcı veya patlayıcı nitelikte olmadığı belirlendi.

Piyasa değeri ve soruşturmanın seyri:

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ellerindeki titanyumu yaklaşık 800 bin dolar karşılığında satmaya çalıştıkları tespit edildi. Mevcut malzemenin piyasa değerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yetkililer, titiz ve kapsamlı bir soruşturma yürüterek olayın tüm yönlerini aydınlatmayı hedefliyor ve el konulan malzeme incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

BARTIN'DA YAPILAN OPERASYONLA, KAÇAK YOLLARLA 8 TON UZAY, DENİZCİLİK GİBİ SEKTÖRLERDE STRATEJİK ÖNEM TAŞIYAN TİTANYUM ELE GEÇİRİLDİ.