Sinop'ta gençlere bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimi

Sinop Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Etkinlik, Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlendi.

programın içeriği:

Gerçekleştirilen programda öğrencilere Narkogençlik Modülü kapsamında uyuşturucu madde kullanımı, bağımlılığın toplumsal ve bireysel etkileri ile mücadele yolları hakkında bilgiler aktarıldı. Sunum ve bilgilendirmeler, korunma, erken fark etme ve destek arama konularına odaklandı.

uygulamalar ve projeler:

Etkinlikte ayrıca ihbar ve farkındalık sürecinde kullanılan UYUMA aplikasyonu ile NARVAS Projesi hakkında öğrencilere uygulamalı bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara bu araçların hangi durumlarda kullanılacağı ve nasıl başvuru yapılacağı anlatıldı.

Yetkililer, eğitimin amacının öğrencilerin uyuşturucuyla mücadelede farkındalığını artırmak ve ilgili uygulama ve projeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak olduğunu bildirdi.

SİNOP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.