Muradiye'de sahada hazırlık ve koordinasyon sınandı

Muradiye Devlet Hastanesi'nde gerçeği aratmayan tatbikat

Van'ın Muradiye Devlet Hastanesi'nde, muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla düzenlenen tatbikat sahadaki uygulamalarla sınandı. AFAD ekipleri ve Kızılay Muradiye Şubesi ile iş birliği içinde yürütülen çalışma, sağlık kuruluşu ile yardım ve müdahale ekipleri arasındaki koordinasyon kapasitesini değerlendirmeyi hedefledi.

Tatbikat senaryosu ve uygulamalar:

Senaryo gereği meydana gelen olay sonrası hastanede alarm verildi ve ekipler kısa sürede harekete geçti. Hastane personeli, AFAD ekipleri ve Kızılay gönüllüleri senaryoya uygun şekilde intikal ederek; güvenli alanların oluşturulması, hastaların tahliyesi ve sahada ilk müdahale süreçlerini uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Olay yerine ulaşım, hasta triyajı ve ilk yardım müdahaleleri gerçekçi koşullarda sınandı.

Tatbikat sırasında görevli ekiplerin koordineli çalışması öne çıktı; uygulamalar, iletişim kanalları, görev paylaşımı ve sahada zaman yönetimi açısından gözden geçirildi. Bu pratik sınama, olası eksiklerin tespit edilmesi ve müdahale protokollerinin sahada test edilmesi açısından önem taşıdı.

Değerlendirme ve amaç:

Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay tatbikat sonrası yaptığı değerlendirmede hazırlığın yalnızca afet anında değil, öncesindeki çalışmalarla mümkün olduğunu vurguladı. Yay, "Bugün burada Muradiye Devlet Hastanemiz, AFAD ekiplerimiz ve Kızılay Muradiye Şubesi olarak önemli bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatlar, muhtemel afet ve acil durumlarda ekiplerin ne yapması gerektiğini sahada görmesi açısından büyük önem taşıyor. Gerçeği aratmayan bu çalışma sayesinde hem eksiklerimizi görme hem de kurumlar arasındaki koordinasyonu daha da güçlendirme fırsatı bulduk" dedi.

Yay ayrıca Kızılay olarak afet ve acil durumlarda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bizim için en önemli konu, vatandaşlarımızın zor zamanlarında yanında olabilmek. Bunun için ekiplerimizin ve gönüllülerimizin her zaman hazır olması gerekiyor. Bugünkü tatbikat da bu hazırlığın önemli bir parçasıydı. Emeği geçen tüm kurumlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, AFAD ekiplerimize ve Kızılay gönüllülerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tatbikat, ekiplerin senaryoda verilen görevleri başarıyla tamamlamasının ardından sona erdi ve organizasyon, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla elde edilen bulguların değerlendirilmesiyle tamamlandı.

VAN’IN MURADİYE DEVLET HASTANESİ’NDE MUHTEMEL AFET VE ACİL DURUMLARA YÖNELİK HAZIRLIKLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN TATBİKAT GERÇEĞİ ARATMADI.