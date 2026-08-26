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Adıyaman'da yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

Adıyaman Bahçelievler Mahallesi 1860 Sokak'ta yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada Bedir Baril bıçakla yaralandı; şüpheli kaçtı, polis soruşturuyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

Olayın ayrıntıları:

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 1860 Sokak'ta yol verme meselesi nedeniyle iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflardan Bedir Baril bıçakla yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralının ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı; sağlık durumu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Olayın ardından bölgeden kaçan kimliği belirsiz şahsın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. 1 kişi yaralandı kaydıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’DA YOL VERME NEDENİYLE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA YOL VERME NEDENİYLE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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