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Adıyaman'da yükseklikten düşen fayansın başına isabet ettiği işçi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman merkez inşaatta çalışan Hamza Salem Ahmed S.'nin başına düşen fayans yaraladı; sağlık ekipleri yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da yükseklikten düşen fayansın başına isabet ettiği işçi hastaneye kaldırıldı

Olayın gelişimi:

Adıyaman merkez Hoca Ömer Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde devam eden bir inşaatta çalışan Hamza Salem Ahmed S.'nin başına, yüksekten düşen bir fayans isabet etti. Olay sonucu işçi kafasından yaralandı.

Müdahale ve sevk:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ADIYAMAN&#039;DA BİR İNŞAATTA ÇALIŞAN İŞÇİ, YÜKSEKTEN DÜŞEN FAYANSIN BAŞINA İSABET ETMESİ SONUCU...

ADIYAMAN'DA BİR İNŞAATTA ÇALIŞAN İŞÇİ, YÜKSEKTEN DÜŞEN FAYANSIN BAŞINA İSABET ETMESİ SONUCU YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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