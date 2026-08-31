Dolar 48,2596 -0,01%
Euro 56,0353 -0,15%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.947,98 -0,08%
EUR/USD 1,1606 -0,14%
Brent Petrol 88,90 +0,60%
--°

Akın Gürlek: önceliğimiz yargının hızlanması

Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi ve 'Alo Adalet 135' uygulamasıyla yargı süreçlerini kısaltmayı ve adliye hizmetlerini hızlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 17:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Akın Gürlek: önceliğimiz yargının hızlanması

yargının hızlandırılması ve 12. Yargı Paketi:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Batı Adliyesi'ni ziyaretinde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi. Vatandaşların en çok davaların geç bitmesi ve dosyaların sürüncemede kalmasından şikayetçi olduğunu vurgulayan Bakan, 'Şu an bizim için en önemli konu yargının hızlandırılması' dedi. Gürlek, 12. Yargı Paketi kapsamında özellikle yargının hızlandırılması yönünde önemli adımlar attıklarını, paketin ekim ayında bir kısmının daha Meclis gündemine geleceğini belirtti.

uygulamalar ve öncelikler:

Bakan, yargılamaların uzun sürmemesi için sahadan gelen tecrübelerin önemine dikkat çekti ve 'Gereksiz olarak dosyayı uzatıcı işlemler yapmayalım' uyarısında bulundu. Davaların uzamasına sebep olduğu belirtilen bilirkişi uygulamasıyla ilgili düzenlemenin 12. Yargı Paketi'nde yer aldığını hatırlattı. Yapılan düzenlemelerin amacı, karar süreçlerini kısaltarak mağduriyetleri azaltmak ve adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmaktır.

'alo adalet 135' ve büro hizmetleri:

Gürlek, 'Alo Adalet 135' hattının 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe gireceğini açıkladı. Açılan büronun, dosya ve süreç takibi ile uygulama kaynaklı aksaklıklara hızlı müdahale imkânı sağlayacağı, böylece yerel düzeyde yaşanan gecikmelerin azaltılmasının hedeflendiği ifade edildi. Bakan, büro personeliyle sohbet ederek birim amirlerinden süreçlerle ilgili bilgi aldı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun yasal düzenleme dışındaki uygulama adımlarını da sürdürdüğünü dile getirdi.

Gürlek ayrıca yargı sisteminin istinaf ve Yargıtay aşamalarının hatalı kararların düzeltilmesine hizmet ettiğini, ancak kararın uzun sürmesinin toplumda mağduriyet ve derin yaralar oluşturduğunu belirtti: 'Kararın uzun sürmesi mağduriyet oluşturuyor.' Bu nedenle hem yasal düzenlemeler hem kurumlar arası uygulama adımlarıyla sürecin hızlandırılacağı vurgulandı.

Programa Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, HSK Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Murat Özcan ve Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman da katıldı.

Bakan Gürlek: &quot;Şu an bizim için en önemli konu yargının hızlandırılması&quot;

Bakan Gürlek: "Şu an bizim için en önemli konu yargının hızlandırılması"

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

silifke'ye getirilen Hüseyin Özdemir'in cenazesi memleketine ulaştı
images

Bayburt'ta cebe gizlenmiş 1 kilo 31 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutukl...
images

Hasadın ardından mısır tarlasında anız yangını büyümeden söndürüldü
images

Adilcevaz'da yola çıkan sürüye çarpan araç 25 koyunun telef olmasına yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan gecesini aydınlatan yıldırımlar gökyüzünde gösteri sundu

Bakanlar kritik zirve öncesi Bişkek'te

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Trump: İran'a nükleer müdahale seçeneğini kaldırdım

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı