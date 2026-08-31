Akın Gürlek: önceliğimiz yargının hızlanması

yargının hızlandırılması ve 12. Yargı Paketi:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Batı Adliyesi'ni ziyaretinde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi. Vatandaşların en çok davaların geç bitmesi ve dosyaların sürüncemede kalmasından şikayetçi olduğunu vurgulayan Bakan, 'Şu an bizim için en önemli konu yargının hızlandırılması' dedi. Gürlek, 12. Yargı Paketi kapsamında özellikle yargının hızlandırılması yönünde önemli adımlar attıklarını, paketin ekim ayında bir kısmının daha Meclis gündemine geleceğini belirtti.

uygulamalar ve öncelikler:

Bakan, yargılamaların uzun sürmemesi için sahadan gelen tecrübelerin önemine dikkat çekti ve 'Gereksiz olarak dosyayı uzatıcı işlemler yapmayalım' uyarısında bulundu. Davaların uzamasına sebep olduğu belirtilen bilirkişi uygulamasıyla ilgili düzenlemenin 12. Yargı Paketi'nde yer aldığını hatırlattı. Yapılan düzenlemelerin amacı, karar süreçlerini kısaltarak mağduriyetleri azaltmak ve adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmaktır.

'alo adalet 135' ve büro hizmetleri:

Gürlek, 'Alo Adalet 135' hattının 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe gireceğini açıkladı. Açılan büronun, dosya ve süreç takibi ile uygulama kaynaklı aksaklıklara hızlı müdahale imkânı sağlayacağı, böylece yerel düzeyde yaşanan gecikmelerin azaltılmasının hedeflendiği ifade edildi. Bakan, büro personeliyle sohbet ederek birim amirlerinden süreçlerle ilgili bilgi aldı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun yasal düzenleme dışındaki uygulama adımlarını da sürdürdüğünü dile getirdi.

Gürlek ayrıca yargı sisteminin istinaf ve Yargıtay aşamalarının hatalı kararların düzeltilmesine hizmet ettiğini, ancak kararın uzun sürmesinin toplumda mağduriyet ve derin yaralar oluşturduğunu belirtti: 'Kararın uzun sürmesi mağduriyet oluşturuyor.' Bu nedenle hem yasal düzenlemeler hem kurumlar arası uygulama adımlarıyla sürecin hızlandırılacağı vurgulandı.

Programa Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, HSK Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Murat Özcan ve Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman da katıldı.

Bakan Gürlek: "Şu an bizim için en önemli konu yargının hızlandırılması"