Çanakkale'de iki ilçede kaçakçılığa karşı jandarma operasyonu

Operasyon detayları

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 18-25 Ağustos tarihleri arasında Biga ve Ayvacık ilçelerinde iki ayrı müdahale gerçekleştirdi. Yapılan denetimler ve istihbari çalışmalar doğrultusunda şüpheli sevkiyat ve depolara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Biga'daki operasyonda ele geçenler:

Biga'da gerçekleştirilen operasyonda 8 bin 380 adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz sigara ile birlikte bir esrar öğütme aparatı, kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 3 adet av tüfeğine ait şarjör ve kuru sıkı tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Elde edilen delillerin detaylı incelenmesi sürüyor.

Ayvacık operasyonunda ele geçenler:

Ayvacık'taki müdahalede ise bin 292 litre çeşitli türlerde alkollü içki ele geçirilerek söz konusu malzemelere el konuldu. Her iki ilçede ele geçirilen eşya ve materyaller muhafaza altına alındı.

Jandarma yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetimlerin süreceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER