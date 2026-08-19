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Soruşturma kararı: Yeni Parti Gaziantep il başkanı Erhan Deniz Güngen ifadeye çağrıldı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Erhan Deniz Güngen hakkında kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki açıklamalar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Soruşturma kararı: Yeni Parti Gaziantep il başkanı Erhan Deniz Güngen ifadeye çağrıldı

Soruşturmanın kapsamı:

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, söz konusu açıklamanın kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirmesiyle hareket etti ve şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması amacıyla Güngen’in gözaltına alınmaksızın Emniyet Müdürlüğüne çağrılması talimatını verdi.

Güngen'in savunması:

Güngen, kararın ardından yaptığı açıklamada, 'Bu saldırı demokrasiyi hazmedemeyenler ve partimizin önünü kesmek isteyenler tarafından yapılmıştır' ifadelerini kullandı. Bu beyan, soruşturma dosyasında tarafın görüşü olarak yer alacak.

Süreç ve olası aşamalar:

Savcılık soruşturması kapsamında yapılacak işlemler ifade alma, varsa delil incelemesi ve gerekli görüldüğünde ek araştırmaları kapsar. İfadenin alınmasının ardından savcılık, mevcut delillere göre takipsizlik veya kamu davası açılması yönünde karar verebilir; soruşturmanın niteliği ve sonucu ise yargı süreçleriyle netlik kazanacaktır.

YENİ PARTİ GAZİANTEP İL BAŞKANI ERHAN DENİZ GÜNGEN

YENİ PARTİ GAZİANTEP İL BAŞKANI ERHAN DENİZ GÜNGEN

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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