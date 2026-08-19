Kızılağıl'da ekiplerin hızlı müdahalesiyle orman yangını kontrol altına alındı

Kızılağıl mevkiinde çıkan yangına anında müdahale

Yangın, saat 14.06 sıralarında merkeze bağlı Kızılağıl köyü mevkiindeki ormanlık alanda başladı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sahada yapılan ilk müdahaleler, yangının büyümesini önlemeye yönelik yoğun ve koordineli bir çalışma şeklinde sürdü.

Müdahale eden ekipler ve sayı dağılımı:

Olay yerine yönlendirilen birimler arasında Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yer aldı; ekipten 3 personel ve 1 araç görev yaptı. Orman Bölge Müdürlüğü Bolu Şefliği ise 3 arazöz, 3 hizmet aracı, 1 su ikmal aracı ve 52 personel ile müdahalede bulundu. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı ve 22 personel ile alandaydı. Sağlık için 1 ambulans ve 3 sağlık personeli, güvenlik içinse Bolu İl Jandarma Komutanlığından 3 araç ve 9 personel görevlendirildi. Tüm müdahale ekiplerinin katılımıyla yangına toplam 89 personel, 17 araç ve 1 ambulansla müdahale edildi.

Soğutma çalışmaları ve inceleme:

Ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, orman ve itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı ve bölgedeki çalışmaların alanın tamamen soğutulmasına kadar süreceğini bildirdi.

Vatandaşlara ve bölge sakinlerine yönelik doğrudan bir tahliye veya geniş çaplı zarar bilgisi paylaşılmadı; yetkililer, yangına müdahalenin koordineli şekilde yürütüldüğünü ve olası yeni risklere karşı teyakkuzda olunduğunu kaydetti.

BOLU’NUN KIZILAĞIL KÖYÜ MEVKİSİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI. BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.