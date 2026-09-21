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Adliyeye sevk edilen şüpheli ve ailesi Düziçi soruşturmasında

26 Ağustos'tan beri kayıp Ayşegül Yaşar soruşturmasında, zanlı T.K. ile anne A.K. ve baba H.K. 19 Eylül'de Kahramanmaraş ve Andırın'da yakalandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 21:05

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 21:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adliyeye sevk edilen şüpheli ve ailesi Düziçi soruşturmasında

Adliyeye sevk edilen şüpheli ve ailesi Düziçi soruşturmasında

Soruşturma, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın 26 Ağustos'ta yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha haber alınamaması üzerine başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, gözaltına alınan şüpheli ile yakınlarının adliyeye sevk edilmesi süreci devam ediyor.

yakalanma ve gözaltı süreci:

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, şüpheli T.K. ile anne A.K. ve baba H.K.'yı 19 Eylül'de, Kahramanmaraş il merkezi ile Andırın ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemleri sürerken, adliyeye sevk kararı verildi.

adliyede sağlık müdahalesi ve işlemler:

Anne A.K. ve baba H.K., öğle saatlerinde Düziçi Adliyesi'ne getirildi. Hakim karşısına çıkan A.K. adliyede rahatsızlandı; adliye bahçesine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Tedavisinin ardından A.K. yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Zanlı T.K. ise akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi ve işlemlerinin ardından hâkim önüne çıkarıldı. Zanlıların adli işlemleri halen devam ediyor.

AYŞEGÜL YAŞAR CİNAYETİNDE KATİL ZANLISI VE AİLESİ HAKİM KARŞISINDA

AYŞEGÜL YAŞAR CİNAYETİNDE KATİL ZANLISI VE AİLESİ HAKİM KARŞISINDA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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