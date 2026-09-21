Elitaş Çanakkale turunda sanayi ve teşkilat gündemini değerlendirdi

Elitaş'ın Çanakkale programı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamındaki ziyaretleri çerçevesinde Çanakkale'ye geldi. Ziyaretlerde öncelikli gündem, bölgedeki sanayi yatırımları ve teşkilat çalışmalarının değerlendirilmesi oldu.

OSB incelemesi ve girişimcilerle görüşme:

Elitaş, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Harun Erkan'dan OSB'de yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. OSB ziyaretinin ardından bölgedeki iş insanlarıyla bir araya gelerek yerel üretim ve yatırım fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Teşkilat buluşması ve değerlendirmeler:

Günün son programında AK Parti Çanakkale İl Başkanlığında teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Elitaş, parti çalışmaları ve yerel dinamikler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretlerde Elitaş'a; AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu ile AK Parti MKYK üyeleri Naim Makas ve Jülide İskenderoğlu eşlik etti.

Program, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' çerçevesinde bölge aktörleriyle doğrudan temas kurulmasını hedefleyen bir dizi görüşmeyi içerdi ve yerel paydaşlarla sürdürülebilir iş birliği imkanları üzerine odaklandı.

TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI ÇERÇEVESİNDE ÇANAKKALE’YE GELEN AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ, ÇANAKKALE'DE BİR TAKIM ZİYARETLERDE BULUNDU.