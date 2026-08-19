Camilerde yaz boyunca ahlak eğitimi: 2,5 milyon çocuk kurslarda buluştu

yaz Kur’an kursları büyük ilgi gördü

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar, Türkiye genelinde yaz Kur’an kurslarına devam eden çocuk sayısının 2,5 milyonu aştığını açıkladı. Hazırlar, kursların altı haftalık programlar halinde yürütüldüğünü ve bu dönemde çocuklara hem dini hem de milli değerlerin aktarıldığını söyledi.

Kastamonu'da kapanış töreni ve ödüller

Kastamonu Müftülüğü bünyesindeki yaz Kur’an kursları, Kuzeykent Ulu Camii'nde düzenlenen kapanış ve ödül töreniyle sona erdi. Törende bilgi yarışmasında dereceye girenler ve yaz kurslarına kesintisiz devam eden öğrenciler arasından kurayla belirlenen 300 çocuk bisikletle ödüllendirildi. İl Müftüsü Bekir Derin törende, Kastamonu'da bu yıl kurslara katılan öğrenci sayısının yaklaşık 18 bin olduğunu belirtti.

eğitim içeriği ve yetkililerin vurguları

Hazırlar, yaz Kur’an kurslarının kısa sürede kalıcı etkiler bıraktığını belirterek, "Takvimler birkaç haftayı gösteriyor ama bazen birkaç hafta insanın ömründe güzel neticeler bırakır. Yaz Kur’an kursları da insanın ömründe unutulmaz izler bırakan, tatlı hatıralar biriktiren, muhteşem ve bereketli bir yolculuk" ifadelerini kullandı. Kurslarda sadece harflerin öğretilmediğini, çocukların "Allah’ın kitabıyla buluşturulduğunu" ve onlara Peygamber sevgisi, anne-babaya hürmet, saygı, sadakat ve emanete liyakat gibi değerlerin aktarıldığını söyledi.

Hazırlar, ailelere teşekkür ederek çocukların cami ortamında aldığı değerlerin hayatlarına ışık tutacağını vurguladı: "Geleceğe dair umudumuzun yeşermesi için Kur’an kurslarımız önemli. Biz çocuklarımıza sağlam bir ahlak vermeye çalıştık."

Vali Meftun Dallı törende, kurslarda öğretilen bilgilerin çocukların hayatlarına rehber olmasını temenni etti: "Burada öğretilen bu bilgiler, inşallah çocuklarımız hayatlarında kendilerini örnek alacak düsturlara dönüşsün." Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise ailelere, öğretmenlere ve hocalara teşekkür ederek çocukların bütün yazı "Allah yolunda, Peygamber yolunda, dini ilimleri öğrenerek geçirdiklerini" söyledi.

İl Müftüsü Bekir Derin konuşmasında, İslam kültüründe önce caminin inşa edildiğini ve cemaat hayatının önemini vurguladı. Derin, gençlerin ve çocukların bu yaşta cami ile kuracakları ilişkinin ileride inanç ve toplum hayatında belirleyici olacağını kaydetti.

Kapanış töreni, kurslara katılan öğrencilerin ödüllendirilmesi ve ailelerin katılımıyla tamamlandı. Yetkililer, yaz Kur’an kurslarının hem bireysel hem de toplumsal düzeyde kalıcı değerlerin kazandırılmasında önemli rol oynadığını belirterek, programların sürdürüleceğini ifade etti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCISI DR. HÜSEYİN HAZIRLAR, KONUŞMA YAPTI