Ağrı Dağı'nda fırtına ve tipiye rağmen yabancı dağcılar zirveye çıktı

Tırmanış zorlu hava koşullarında tamamlandı:

Yabancı dağcılardan oluşan ekip, Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'na zorlu hava şartlarına rağmen tırmandı. Rehber Resul Çivaş eşliğinde yapılan rota, fırtına ve tipiyle mücadele eden ekip için teknik ve fiziksel açıdan zorlayıcı oldu.

Zirve anı ve manzara:

Uzun ve yorucu etapların ardından zirveye çıkan dağcılar, burada kısa süre vakit geçirip Ağrı Dağı'nın eşsiz manzarasını izledi. Zirvede çekilen fotoğraflar ve paylaşılan kısa molalar, tırmanışın hem dayanıklılık hem de ekip koordinasyonu gerektirdiğini gösterdi.

İniş ve güvenlik:

Dağcılar, fırtına ve tipi nedeniyle dikkatli bir iniş planı uyguladı. Rehberlerin yönlendirmesiyle yapılan kontroller ve grup içi iletişim sayesinde ekip güvenli bir şekilde inişi tamamladı; olumsuz bir olay kaydedilmedi.

Ağrı Dağı, yaz ve kış aylarında yerli ve yabancı dağcıların ilgisini çekmeye devam ediyor; bu tırmanış da dağın zorlu koşullara rağmen tercih edilmeye devam ettiğini ortaya koydu.

YABANCI DAĞCILAR ZORLU HAVA KOŞULLARINDA AĞRI DAĞI’NIN ZİRVESİNE ULAŞTI