Kayserispor Konyaspor'la hazırlık maçı oynayacak

TFF 1. Lig'de lider konumda bulunan Kayserispor, lige verilen milli arada hazırlık maçı programı açıkladı. Kulüp yetkilileri ve Sportif Direktör Seyit İçgül'ün verdiği bilgiye göre takım, 3 Ekim'de Konya'da Konyaspor ile karşılaşacak.

Hazırlık maçının programı:

Seyit İçgül yaptığı açıklamada, 'Ligin ilk 8 haftalık dilimini başarıyla tamamladık. Sonrasında tesislerimizde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Yarın itibariyle takımımız, izine ayrılacak. Teknik heyet ve futbolcular, Salı gününe kadar izinliler. Salı günü yeniden antrenmanlara başlayacağız. 2 Ekim'de Konya'ya gideceğiz. Bir gün konakladıktan sonra 3 Ekim'de Konyaspor ile bir hazırlık maçı oynayacağız. Sonrasında kısa bir izin daha ve sonra Manisa FK maçı hazırlıklarına hız vereceğiz'

Lig takvimi ve öncelikler:

Hazırlık maçı, Kayserispor'un milli arayı verimli geçirmek ve kadro düzenlemelerini değerlendirmek amacıyla planlandı. Kulübün takvimine göre ligdeki bir sonraki resmi karşılaşma, 9. hafta kapsamında sahasında oynanacak Manisa FK müsabakası olacak. Müsabaka 10 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da gerçekleştirilecek.

Kayserispor teknik heyeti, izin ve hazırlık dönemi boyunca oyuncuların kondisyonunu korumaya ve kısa sürede lig mesaisine odaklanmaya öncelik veriyor. Yapılacak hazırlık maçı, hem taktiksel denemeler hem de oyuncu seçimi açısından teknik ekip için önemli bir prova niteliği taşıyacak.

TFF 1. LİG'DE MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR, LİGE VERİLEN MİLLİ ARADA KONYASPOR İLE HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK.