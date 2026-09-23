MTSO adayından ücret önerisi: sermaye artırımı hizmet bedeli yarıya indirilsin

önerinin içeriği

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adayı Veysi Duyan, sermaye artırımı işlemlerinde tahsil edilen ticaret sicili hizmet bedelinin yarıya indirilmesini teklif etti. Mevcut tarifede yer alan Sermaye Artırımı Alt Limit kalemi için şu an uygulanan 9 bin lira yerine 4 bin 500 lira alınmasını önerdi.

Duyan, seçim sürecinde üyelerin ticaret sicili işlemlerinde karşılaştığı yüksek bedellerin gündeme gelmesi üzerine bu öneriyi kamuoyuna sundu. Öneriye ilişkin kamuoyuna yansıyan bir tahsilat makbuzunda aynı işlem için 9 bin lira hizmet bedeli alındığının görüldüğü kaydedildi.

yasal çerçeve ve kapsam

Öneride mali yükümlülüklerin kapsamı net bir şekilde belirtildi: teklif, ticaret sicili harçları, ilan ücretleri ve Rekabet Kurumu payı gibi mevzuatla belirlenen zorunlu ödemeleri kapsamayacak; yalnızca odanın kendi hizmet tarifesi kapsamında belirlediği bedeli hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine göre oda ve borsalarda hizmet bedelleri, yasal sınırlar içinde kalmak kaydıyla yönetim kurulu teklifi ve meclis onayıyla yürürlüğe giriyor. Bu nedenle Duyan’ın önerisinin hayata geçebilmesi için MTSO Yönetim Kurulu ve Meclis kararının yeni dönem tarifesine yansıtılması gerekiyor.

oda açıklamaları ve olası etkiler

MTSO, 15 Eylül tarihli açıklamasında yasal harçlar ile oda hizmet bedellerinin birbirinden farklı olduğunu ve hizmet bedelleri tarifesinin her yıl oda meclisi tarafından belirlendiğini duyurmuştu. Bu çerçevede önerinin kabulü durumunda yapılacak değişikliğin önce yönetim ve meclis süreçlerinden geçmesi gerekecek.

Üyeler açısından bakıldığında, teklifin uygulanması sermaye artırımı gibi nispeten maliyetli işlemlerde doğrudan düşüş sağlayacak; ancak uygulama sonrası tarifede ne kadar geniş bir etki yaratacağı yönetim ve meclis kararlarına bağlı olacak.

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN